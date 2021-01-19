С Волковского кладбища в Петербурге исчез бюст Героя Советского Союза лётчика-истребителя Василия Мациевича. Неизвестные отделили его от стелы на могиле.



Как стало известно 19 января ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), о пропаже накануне сообщил мастер участка кладбища. Он заявил, что скульптуру украли в период с декабря по 17 января — именно в этот день бюста хватились.



Полиция возбудила уголовное дело по статье о краже. Сотрудниками полиции приняты меры к розыску и задержанию лиц, причастных к данному преступлению, сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

