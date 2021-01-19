FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-7°C/Завтра: -8
73.97р89.33р
Что запрещено в январеОбраз жизниПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
10
Печать

В Петербурге неизвестные похитили бюст Героя Советского Союза Василия Мациевича

С Волковского кладбища в Петербурге исчез бюст Героя Советского Союза лётчика-истребителя Василия Мациевича. Неизвестные отделили его от стелы на могиле.

Как стало известно 19 января ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), о пропаже накануне сообщил мастер участка кладбища. Он заявил, что скульптуру украли в период с декабря по 17 января — именно в этот день бюста хватились.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о краже. Сотрудниками полиции приняты меры к розыску и задержанию лиц, причастных к данному преступлению, сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Фото: warheroes.ru

Василий Антонович Мациевич родился в 1913 году в украинском селе Песчаный Брод. Окончил два курса морского техникума в Ленинграде. Работал слесарем-инструментальщиком на заводе, затем в 1933 году был призван в РККА. Участвовал в польском походе, советско-финской войне и ВОВ. К июню 1942 года командовал эскадрильей 26-го истребительного авиаполка 7-го истребительного авиакорпуса ПВО СССР. К тому времени он совершил 196 боевых вылетов, принял участие в 44 воздушных боях, сбив 16 вражеских самолётов лично и ещё 6 — в составе группы. В 1943 году был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Скончался Мациевич 10 сентября 1981 года в Ленинграде.

Фото: warheroes.ru

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (10)

veteran78
Не он Хельсинки осенью 39 го бомбил ?
Swift_
.... а тем временем ...
---- Мовный патруль в форме Вермахта. Как украинизаторы кошмарят ресторан в Одессе
265015791
По Вике умер полковником, по бюсту вроде генерал...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний