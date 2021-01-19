С Волковского кладбища в Петербурге исчез бюст Героя Советского Союза лётчика-истребителя Василия Мациевича. Неизвестные отделили его от стелы на могиле.
Как стало известно 19 января ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), о пропаже накануне сообщил мастер участка кладбища. Он заявил, что скульптуру украли в период с декабря по 17 января — именно в этот день бюста хватились.
Полиция возбудила уголовное дело по статье о краже. Сотрудниками полиции приняты меры к розыску и задержанию лиц, причастных к данному преступлению, сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Василий Антонович Мациевич родился в 1913 году в украинском селе Песчаный Брод. Окончил два курса морского техникума в Ленинграде. Работал слесарем-инструментальщиком на заводе, затем в 1933 году был призван в РККА. Участвовал в польском походе, советско-финской войне и ВОВ. К июню 1942 года командовал эскадрильей 26-го истребительного авиаполка 7-го истребительного авиакорпуса ПВО СССР. К тому времени он совершил 196 боевых вылетов, принял участие в 44 воздушных боях, сбив 16 вражеских самолётов лично и ещё 6 — в составе группы. В 1943 году был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Скончался Мациевич 10 сентября 1981 года в Ленинграде.