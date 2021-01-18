Миллионы нарушений ПДД зафиксировали камеры на дорогах Петербурга в 2020 году

Комитет по информатизации и связи Петербурга отчитался о работе камер фотовидеофиксации нарушений ПДД в 2020 году. За минувший год они обеспечили водителей несколькими миллионами «писем счастья», в основном — за превышение скорости.



Как сообщает 18 января пресс-служба комитета, в 2020 году дорожные камеры зафиксировали в Петербурге более 3,5 миллионов нарушений ПДД, и это на 18% больше, чем было в 2019 году. Более 3,4 миллиона из них, а это 98% от всех зафиксированных случаев, составили нарушения скоростного режима. В декабре камеры засняли 140 тысяч нарушений ПДД.