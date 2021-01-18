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Миллионы нарушений ПДД зафиксировали камеры на дорогах Петербурга в 2020 году

Комитет по информатизации и связи Петербурга отчитался о работе камер фотовидеофиксации нарушений ПДД в 2020 году. За минувший год они обеспечили водителей несколькими миллионами «писем счастья», в основном — за превышение скорости.

Как сообщает 18 января пресс-служба комитета, в 2020 году дорожные камеры зафиксировали в Петербурге более 3,5 миллионов нарушений ПДД, и это на 18% больше, чем было в 2019 году. Более 3,4 миллиона из них, а это 98% от всех зафиксированных случаев, составили нарушения скоростного режима. В декабре камеры засняли 140 тысяч нарушений ПДД.

За январь — ноябрь 2020 года, по данным ГИБДД, в Петербурге произошло более 4,7 тысячи ДТП, и более чем в 80% случаев виноваты были нарушители ПДД. «Поэтому мы ещё раз обращаемся к водителям с просьбой быть внимательными на дорогах и не нарушать: от ваших действий зависят жизнь и здоровье окружающих», — призывают в комитете.

Сейчас в Петербурге работают более 270 комплексов фотовидеофиксации нескольких типов: стационарные, передвижные и мобильные. В 2021 году их число планируют значительно увеличить. Адреса работы всех комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД в Петербурге публикуются в открытом доступе на сайте Городского мониторингового центра, на портале «Открытые данные Санкт-Петербурга» и на сайте ГИБДД РФ. Эта информация также доступна в группах Городского мониторингового центра в соцсетях.

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Комментарии (3)

Fenomen
Правила? В России? Соблюдать? Смешно!
AlBerkut
'в Петербурге произошло более 4,7 тысячи ДТП, и более чем в 80% случаев виноваты были нарушители ПДД.'
А в оставшихся 20% случаев ДТП ПДД никто не нарушал, или виновны не нарушавшие?
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