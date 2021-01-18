Дважды за последние три дня в гипермаркете на Шереметьевской улице сработала кнопка сигнализации: злоумышленники пытались вынести товары на общую сумму 20 тыс. рублей.
Как рассказали в пресс-службе вневедомственной охраны по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в пятницу, 15 января, посетитель явно готовился к чаепитию: в рюкзаке он хотел вынести, не оплатив, пачку чая и 108 упаковок шоколада общей стоимостью 7500 рублей. Судя по ассортименту на фото, вор-сладкоежка предпочитает молочный шоколад с орехами, а вот марципан не жалует. Путь от кассы до выхода оказался непреодолимым — мужчина был задержан и доставлен в 51-й отдел полиции.
В воскресенье, 17 января, другому посетителю приглянулись кассеты для бритья. Их он решил забрать бесплатно, но был остановлен. Сотрудники Росгвардии после вызова изъяли у него 9 упаковок общей стоимостью 13 900 рублей, мужчину отправили для составления протокола.
Покушение на кражу, как правило, наказывается штрафом.