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В Петербурге умер архитектор Рафаэль Даянов

В Петербурге в возрасте 70 лет ушел из жизни архитектор-реставратор, основатель Архитектурного бюро «Литейная часть-91» Рафаэль Даянов. Об этом 18 января сообщила пресс-служба Союза реставраторов города.

Даянов — автор проектов реставрации дома Доменико Трезини, особняка Гаусвальд, дома Лобанова-Ростовского, доходного дома Вавельберга, дворца Бобринских, павильона «Холодная баня» («Агатовые комнаты») в Государственном музее-заповеднике «Царское Село». Архитектор принял участие в воссоздании храма Рождества Христова на Песках, церкви Смоленской иконы Божией Матери.

Он был почетным реставратором Санкт-Петербурга, был награжден государственными наградами «Заслуженный строитель России», «Почетный архитектор России», почётным знаком Госстроя России, медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга».

В союзе добавили, что о дате и времени похорон будет сообщено дополнительно.

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Комментарии (1)

262162761
Это очень печальная новость. Большой профессионал, умный человек
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