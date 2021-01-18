В Петербурге умер архитектор Рафаэль Даянов

В Петербурге в возрасте 70 лет ушел из жизни архитектор-реставратор, основатель Архитектурного бюро «Литейная часть-91» Рафаэль Даянов. Об этом 18 января сообщила пресс-служба Союза реставраторов города.
Даянов — автор проектов реставрации дома Доменико Трезини, особняка Гаусвальд, дома Лобанова-Ростовского, доходного дома Вавельберга, дворца Бобринских, павильона «Холодная баня» («Агатовые комнаты») в Государственном музее-заповеднике «Царское Село». Архитектор принял участие в воссоздании храма Рождества Христова на Песках, церкви Смоленской иконы Божией Матери.
Он был почетным реставратором Санкт-Петербурга, был награжден государственными наградами «Заслуженный строитель России», «Почетный архитектор России», почётным знаком Госстроя России, медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга».
В союзе добавили, что о дате и времени похорон будет сообщено дополнительно.