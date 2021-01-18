Гнев у одних и радость у других турецких болельщиков сумел вызвать англоязычный аккаунт в твиттере футбольного клуба «Зенит». Сине-бело-голубые опубликовали минувшим вечером, 17 января, мнение о переходе полузащитника Месута Озила из «Арсенала» в «Фенербахче».

«Надо было переходить в «Галатасарай». Больше клуб».

Фото: скриншот twitter.com

Стоит ли говорить, что болельщики «Фенербахче» не оценили аналитику петербургского клуба. В ответ посыпались обвинения и заявления, что ФК «Зенит» тоже не очень-то большой клуб. В то же время фанаты «Галатасарая» отблагодарили петербуржцев в комментариях «сердечками».



Досталось в итоге вообще всем командам «Зенита». Турецкие болельщики не оставили без внимания ни баскетбольный, ни волейбольный, ни даже женский футбольный клубы «Зенит».

Например, баскетбольной команде припомнили даже поражение от БК «Фенербахче» со счетом 65:73 3 декабря в Евролиге. Судя по реакции БК «Зенит», там не сразу поняли, что происходит и при чем тут они.



Фото: скриншот twitter.com

При этом оригинальная запись об Озиле из англоязычного аккаунта ФК «Зенит» была удалена, но в комментариях под ней до сих пор продолжается своеобразный диалог.

Англоязычный аккаунт футбольного «Спартака» попытался отметиться в теме и написал, что «Фенербахче» тоже большой клуб.



Фото: скриншот twitter.com

Однако вскоре и эта запись была стерта, возможно из-за событий 2012 года, когда автобус с болельщиками красно-белых на выезде в Стамбуле местные поклонники «Фенербахче» забросали камнями и пиротехникой. Немецкий полузащитник с турецкими корнями Месут Озил расторг контракт с лондонским «Арсеналом», чтобы перейти в «Фенербахче». В мае 2018 года он встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, из-за чего подвергся критике в Германии и Великобритании. Озил — чемпион мира по футболу 2014 года в составе сборной Германии.