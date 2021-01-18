Съемки триллера про Есенина запретят парковаться на 10-й Советской и Кирилловской улицах

В центре Петербурга ради съемок ООО «Кинокомпания "Глобус-фильм"» художественного фильма «Декабрь» на два дня потеснят автомобилистов. На двух улицах будет запрещена остановка.



Как сообщает 18 января пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, с 7 часов утра 20 января до 5 утра 22 января будет запрещена остановка транспорта на участке 10-й Советской улицы от Мытнинской улицы до Кирилловской улицы и на Кирилловской улице от 10-й Советской улицы до дома 12.

Кинофильм «Декабрь» режиссёра Клима Шипенко («Салют-7», «Холоп») будет представлять собой триллер о последних днях жизни Сергея Есенина, которого сыграет Александр Петров. Представляя картину в Фонде кино, авторы охарактеризовали её словом «нуар». Релиз фильма запланирован на конец 2021 или начало 2022 года.