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Будильник — просто пушка! Дремавшего кассира заправки в Шушарах привело в чувство дуло пистолета

Полиция разбирается в обстоятельствах разбойного нападения на заправочную станцию в Пушкинском районе Петербурга. Ранним утром 18 января неизвестный разбудил кассира, сунув пистолет в окошко и бросив пакет.

В распоряжении «Фонтанки» оказалось видео, на котором работник АЗС на Московском шоссе, 90, спит, положив руки и голову на стол, затем просыпается и пытается привести себя в чувство То, что происходит дальше, точно бодрит его лучше чашки кофе: в окошке появляется рука с пистолетом, одновременно в помещение залетает пакет для денег. Ошарашенный кассир выгребает наличные из кассы и отдаёт разбойнику, после чего тот скрывается.

«Фонтанка.ру»

Как рассказали «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу, на месте работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (8)

USSR_forever
надеюсь упыря найдут и посадят.... лес валить нынче лучше, чем идти работать? =/
radon
Прямо инструкция по ограблению
Antuan Rokanten
А если бы кассир отказал, то грабитель выстрелил бы или он просто блефовал? Вот вопрос.
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