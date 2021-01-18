Полиция разбирается в обстоятельствах разбойного нападения на заправочную станцию в Пушкинском районе Петербурга. Ранним утром 18 января неизвестный разбудил кассира, сунув пистолет в окошко и бросив пакет.
В распоряжении «Фонтанки» оказалось видео, на котором работник АЗС на Московском шоссе, 90, спит, положив руки и голову на стол, затем просыпается и пытается привести себя в чувство То, что происходит дальше, точно бодрит его лучше чашки кофе: в окошке появляется рука с пистолетом, одновременно в помещение залетает пакет для денег. Ошарашенный кассир выгребает наличные из кассы и отдаёт разбойнику, после чего тот скрывается.
«Фонтанка.ру»
Как рассказали «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу, на месте работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.