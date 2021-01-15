«День жестянщика» на дорогах Петербурга обернулся 9-балльными пробками уже в 17 часов. Это на 2 балла больше обычного показателя для вечера пятницы, отмечают аналитики «Яндекс.Пробок». Карта города пестрит красным и пометками о ДТП, а в соцсетях сообщают об авариях на КАД и не только.



Как пишут в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», в четвертом часу дня на внутреннем кольце КАД, у съезда на Дачный проспект и ЗСД, произошло сразу несколько ДТП. На видеозаписи, опубликованной очевидцем, можно разглядеть три аварии неподалеку друг от друга. Участниками одной стали две легковые машины и две фуры, затем на «аварийке» стоит еще один большегруз, а после видно два внедорожника.