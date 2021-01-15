«День жестянщика» на дорогах Петербурга обернулся 9-балльными пробками уже в 17 часов. Это на 2 балла больше обычного показателя для вечера пятницы, отмечают аналитики «Яндекс.Пробок». Карта города пестрит красным и пометками о ДТП, а в соцсетях сообщают об авариях на КАД и не только.
Как пишут в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», в четвертом часу дня на внутреннем кольце КАД, у съезда на Дачный проспект и ЗСД, произошло сразу несколько ДТП. На видеозаписи, опубликованной очевидцем, можно разглядеть три аварии неподалеку друг от друга. Участниками одной стали две легковые машины и две фуры, затем на «аварийке» стоит еще один большегруз, а после видно два внедорожника.
Еще одно ДТП перегородило левый ряд и правую обочину на 118-м километре внешнего кольца КАД, от проспекта Энгельса к Выборгскому шоссе, сообщает очевидец Юрий.
На 27-м километре внутреннего кольца КАД участники массовой аварии, по словам участника группы Кузи, ждут ГИБДД с половины восьмого утра. «Три авто: VW, Fiat и КамАЗ. «Поло» на списание, у «Фиата» разбит грузовой отсек, а у КАМАЗа только фара», — добавляет он.
На Бухарестской улице, у дома 80, на дороге не удержался таксист. Легковое «Яндекс.Такси» опрокинуло дорожный знак и залезло на него «мордой». По словам Виталия, машине пробило поддон. А на проспекте Маршала Жукова на дорожный знак взгромоздилась KIA, столкнувшись с Hyundai Solaris, сообщают в группе.
Пятница, 15 января, в Петербурге отметилась множеством ДТП как утром, так и в течение дня, и вечером ситуация не меняется. Уже к 17 часам в городе наблюдались 8-балльные пробки, тогда как обычно пятничным вечером в городе 7 баллов, а в начале шестого они достигли отметки в 9 баллов. Да и днем движение на петербургских дорогах было аномально плотным — 5 баллов вместо обычных 3.