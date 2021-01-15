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Петербург в морозный день озарило гало

Солнечное гало наблюдали петербуржцы 15 января в небе над городом. Увиденным пользователи поделились в соцсетях.

При 16 градусах мороза радужный нимб вокруг светила был отчётливо виден как на юге Северной столицы — он встречал прилетающих в Пулково, так и на Васильевском острове.

Гало обычно появляется в петербургском небе ясными зимними днями, но летом также возможно наблюдать этот феномен.

Днём накануне горожане тоже фиксировали необычно яркое солнце — своеобразный световой столб увидели в Кронштадте.

Гало — это оптическое явление, характеризуемое возникновением вторичного свечения вокруг источника света, как правило, Солнца или Луны. Образуется из-за преломления света в кристаллах льда.

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