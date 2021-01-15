В ЦПКиО назвали дату открытия большого бесплатного катка

Установившиеся морозы позволили залить в Петербурге естественные катки. Так, на этой неделе начали заливать массовый каток в ЦПКиО на Елагином острове. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе парка.



Уже известна и дата открытия катка — первых посетителей он примет 18 января. Он будет работать с 10.00 до 22.00, а его площадь составит 6000 квадратных метров. Вход на каток — бесплатный, но есть платные услуги.



«Для гостей парка будут доступны гардероб, прокат коньков от 27-го до 47-го размера, заточка коньков, а также тренажеры для катания и защитные комплекты», — пообещали в ЦПКиО.

