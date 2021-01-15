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В ЦПКиО назвали дату открытия большого бесплатного катка

Установившиеся морозы позволили залить в Петербурге естественные катки. Так, на этой неделе начали заливать массовый каток в ЦПКиО на Елагином острове. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе парка.

Уже известна и дата открытия катка — первых посетителей он примет 18 января. Он будет работать с 10.00 до 22.00, а его площадь составит 6000 квадратных метров. Вход на каток — бесплатный, но есть платные услуги.

«Для гостей парка будут доступны гардероб, прокат коньков от 27-го до 47-го размера, заточка коньков, а также тренажеры для катания и защитные комплекты», — пообещали в ЦПКиО.

Естественный каток традиционно не будет работать при плюсовых температурах, в снегопад и дождь. Подновлять его будут каждую ночь.

Напомним, на Елагином острове также работает платный искусственный каток площадью 900 квадратных метров, он находится на территории летнего роллердрома. Где еще можно покататься в Петербурге — в обзоре «Фонтанки».

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Комментарии (4)

260642921
Открыть каток в понедельник, а не в воскресенье - это такой специальный "антисервис"?
Vikilein
Раньше дорожки заливали в парке. Хорошо было по дорожкам кататься, да под музыку из репродукторов. И освещение было, вечером катались.
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