Хореограф Алексей Железняков всегда был самым эмоциональным членом обычно молчаливой команды тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Однако в этот раз он сумел превзойти сам себя. Кажется, это обида, которая копилась очень долго.

Что случилось

Железняков вечером 13 января опубликовал в своих социальных сетях сообщение, которое адресовалось Евгению Плющенко. Получилось максимально эффектно.

«Как вы думаете, если я вызову господина Плющенко на дуэль? Будем драться без правил. На ринге, без прикрас. Ненавижу... (нецензурное обозначение врунов. — Прим. ред.). Давай, Жень, не трухуй. Десятое колесо требует дуэли. Думаю, ты просто пасанешь, как обычно, и придумаешь три тысячи седьмую отмазку. Единственное мое желание — заткнуть твой неблагодарный поганый рот!» — написал Железняков (орфография и пунктуация сохранены. — Прим. ред.).



При этом если во «ВКонтакте» этот пост сопровождала праздничная открытка в честь Старого Нового года, то в «Фейсбуке» вызов был проиллюстрирован охотничьим ножом на фоне костра. На лезвии опасная надпись: «Железный Лис».



Фото: скриншот со страницы хореографа Железнякова / facebook

Плющенко с женой Яной Рудковской отреагировали моментально.

«Сегодня Старый Новый год. Думаю, была выпита не одна рюмочка горячительного напитка. Наверное, в белой горячке у него поплыла кукушка. Но если он этого хочет, я с удовольствием побьюсь. Только почему он все время пишет? Его вообще ведь никто не трогает. И знать не знает, кто это такой. Я же говорил: дайте лупу, давай посмотрим, кто ты. Где этот Железняков и где я, не надо, наверное, сравнивать. Это первое. Может, ему хочется какой-то популярности?» — цитирует Плющенко Sport24.

Двукратный олимпийский чемпион также подчеркнул, что готов ответить на вызов.

«Если хочет какой-то официальный бой — с удовольствием побьюсь с ним. Хочет бои без правил — сделаем бои без правил. Можем организовать зал. Без перчаток, с перчатками — как угодно, я здесь открыт», — подчеркнул бывший фигурист.



Рудковская назвала Железнякова «безумной марионеткой», а кто именно управляет им, по ее мнению, уточнять не стоит. Также она призвала приехать хореографа и, дословно, «ответить за базар».

Причина дуэли

Почему Железняков решился бросить вызов Плющенко именно сейчас, неизвестно. Пока, по крайней мере. Конфликт между ними начался в декабре, когда Плющенко позволил себе язвительно прокомментировать решение олимпийской чемпионки Алины Загитовой приостановить карьеру. Тогда команда Тутберидзе впервые ответила на обвинения в командном аккаунте «Инстаграма». Дискуссия получилась фактурной. Второй раунд переговоров состоялся весной, когда Плющенко по очереди переманил от Тутберидзе двух сильнейших фигуристок — Александру Трусову и Алену Косторную. Тут уже выступил лично Железняков, обвинивший девочек в предательстве. Позже хореограф пожаловался на набег фанатов Трусовой в свои социальные сети. «Пишут мне в личку такое, что у меня волосы шевелятся», — жаловался он там же.

Плющенко тоже не удержался и ответил обидчику.



«Снова никого не трогаем, снова выкатилось десятое колесо от телеги и открыло свой роток. Тот случай, когда потерю никто не заметил! Команда Тутберидзе, успокойте своего смешного сотрудника!» — написал Плющенко тогда в своем инстаграме.

С тех пор мужчины публично не конфликтовали, но, судя по упоминанию «десятого колеса» в своем новом посте с вызовом на дуэль, для Железнякова ничто не забыто.

Когда бой?

Что характерно, появилось сразу несколько предложений от авторитетных людей из индустрии бокса и смешанных единоборств организовать поединок. Запрос на фрик-бои как никогда высок, а тут еще и фигурное катание — возможно, единственный вид спорта, который обходит тот же миксфайт по уровню сумасшествия.

Промоутер Владимир Хрюнов в интервью «Фонтанке» сразу подчеркнул, что фамилия Плющенко привлечет к этому бою огромное внимание. Он также добавил, что готов предоставить обоим бойцам личных тренеров по боксу. Хотя у Плющенко такой уже имеется. Двукратный олимпийский чемпион дружит с трехкратным чемпионом мира по кикбоксингу Алексеем Липовым.



В апреле Плющенко рассказывал «Фонтанке», что титулованный кикбоксер помогает ему с сыном осваивать бойцовские навыки.



В общем, Плющенко себя в обиду точно не даст. Он уже пытался как-то вызвать Алексея Навального на поединок, но политик не отреагировал на выпад спортсмена. Железняков же напрашивается сам — идеальный вариант. Хотя как раз о бойцовских навыках хореографа ничего неизвестно.



С другой стороны, не зря же на лезвии ножа было написано «Железный лис». Поэтому назовем Железнякова темной лошадкой в предстоящем, мы надеемся, бое.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»