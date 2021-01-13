Шопинг под запретом и обязательная удалёнка. Швейцария ужесточает локдаун и продлевает его до конца февраля

Власти Швейцарии закрывают все «второстепенные» магазины и требуют у компаний перевести работников на удалёнку. Об ужесточении и продлении ограничительных мер правительство заявило 13 января, пишет Swissinfo.

Такое решение направлено на «резкое сокращение контактов» на фоне опасений, что более заразный вариант коронавируса (обнаруженный в Великобритании) может привести к возобновлению роста новых случаев заболевания.

С понедельника, 18 января, будут работать только магазины с товарами первой необходимости. При наличии возможности работы на дому «удалёнка» будет обязательной, если нет — то вне зависимости от расстояния друг от друга сотрудникам нужно будет носить маску. Собираться можно группами до 5 человек, включая детей. Магазины и сейчас работают только до 19:00 в будние дни, а с 18 января киоски и магазины на АЗС тоже будут закрываться раньше по воскресеньям (в 19:00).