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Меркель требует продлить локдаун в Германии на 8–10 недель. Иначе — 10-кратный рост заболеваемости к Пасхе

Канцлер Ангела Меркель предупредила о возможном продлении жёстких антикоронавирусных ограничений ещё на 8–10 недель из-за распространения британского штамма COVID-19, сообщает 12 января газета Bild.

Она предупредила о резком росте числа инфицированных коронавирусом, мутацию которого обнаружили в Великобритании.

«Если нам не удастся остановить этот британский вирус, то к Пасхе у нас будет 10-кратная заболеваемость», — сказала она на внутреннем заседании рабочей группы внутри парламентской группы Христианско-Демократического союза.

Германия сообщила еще о 891 смертельном исходе за последние 24 часа и о 12 800 новых случаях заражения COVID-19.

Пасху в Европе в 2021 году отмечать будут 4 апреля.

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Комментарии (4)

260569221
Меркель новая Ванга!??
Лавров2020
Ну, то есть два месяца локдаунов (а так то, скоро год) ковид не победили. Надо еще. Логично.
baddancer
...Заяц ходит в масочке
Чтоб дожить до Пасочки.
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