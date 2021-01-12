Меркель требует продлить локдаун в Германии на 8–10 недель. Иначе — 10-кратный рост заболеваемости к Пасхе

Канцлер Ангела Меркель предупредила о возможном продлении жёстких антикоронавирусных ограничений ещё на 8–10 недель из-за распространения британского штамма COVID-19, сообщает 12 января газета Bild.
Она предупредила о резком росте числа инфицированных коронавирусом, мутацию которого обнаружили в Великобритании.
«Если нам не удастся остановить этот британский вирус, то к Пасхе у нас будет 10-кратная заболеваемость», — сказала она на внутреннем заседании рабочей группы внутри парламентской группы Христианско-Демократического союза.
Германия сообщила еще о 891 смертельном исходе за последние 24 часа и о 12 800 новых случаях заражения COVID-19.
Пасху в Европе в 2021 году отмечать будут 4 апреля.