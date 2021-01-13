Не выезжая с района. Пропавшая «Мазда» нашлась у соседних домов, но уже битая

Угнанная машина далеко не уехала, и угонщик далеко не ушёл. В Кировском районе Петербурга полиция задержала подозреваемого в краже автомобиля. Чтобы его найти, понадобилось четыре дня.

Как сообщает 13 января пресс-служба ГУ МВД по городу и области, в ночь на субботу, 9 января, в полицию обратился 55-летний мужчина, у которого от дома 76 по проспекту Маршала Жукова исчезла «Мазда 3» (по данным «Фонтанки», 2008 года выпуска). Машину нашёл в тот же день наряд ОГИБДД, патрулировавший район. Она стояла неподалёку, у дома 60 по Маршала Жукова. Как выяснилось, у неё повреждена подвеска.