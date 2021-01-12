Круглосуточный универсам в Невском районе Петербурга приманил вооружённого налётчика. Открывшая ему кассу сотрудница запомнила светлые глаза, бледность и пистолет.
Видеозапись из магазина «24 часа» на проспекте Обуховской Обороны, 17, оказалась в распоряжении «Фонтанки» 12 января. Посетитель в маске зашёл туда немногим позже часа ночи. Проигнорировав товары на прилавках, он направился к кассе и, по словам 27-летнего продавца, не повышая голоса, потребовал выручку. Решающим аргументом стал пистолет, которым женщину торопили открыть кассу. Она благоразумно не стала сопротивляться.
Фонтанка.ру
В объектив камеры мужчина попал и рядом с универсамом. Судя по видео, покинуть место преступления он не торопился. Значительной его добычу не назвать: после визита в магазин в карманах появились 4 тысячи рублей. Сотрудница, перед лицом которой налётчик крутил пистолетом, описала мужчину среднего роста с бледным лицом, светлыми глазами и тихой, медленной речью без акцента.