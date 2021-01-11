«Лишние» квартиры, доход от аренды и деньги для работы. За что лишили мандата депутата МО «Нарвский округ»

Мандата Каруличеву лишили по решению большинства депутатов МО «Нарвский округ» еще в ноябре 2020 года на основании обращения губернатора о якобы наличии в ее декларации искажений, которые не могут быть признаны несущественными. Примечательным было то, что ни ее коллеги по совету, ни сама Каруличева подробностей не знали .

На заседании Кировского районного суда 11 января по иску Анны Каруличевой, которая оспаривает лишение депутатского мандата, стали известны подробности, на основании которых губернатор попросил муниципальный совет «Нарвского округа» рассмотреть этот вопрос. Представитель губернатора, рассказала «Фонтанке» народная избранница, пытался препятствовать включению доклада по ее декларации в материалы дела.

Народная избранница рассказала, что еще до того, как в суде был представлен доклад по ее декларации, представитель губернатора просил суд не включать его в материалы дела и признать недопустимым доказательством. Суд отклонил эту просьбу.

В числе «прегрешений» в докладе указано, что супруг Каруличевой получал на карточку денежные средства, сама же народная избранница пояснила, что это была рабочая банковская карточка, средства перечислялись на рабочие нужды и это было отражено в декларации.

Кроме того, не сумели аудиторы распознать и доход, полученный от аренды недвижимости. А в выписке из Росреестра, которую представил ответчик, отсутствует несколько квартир, которые находятся в собственности экс-депутата и ее супруга. Последнее в документе, впрочем, отнесено к несущественным нарушениям.

«То есть я указала в декларации даже больше имущества, чем у меня нашли», — прокомментировала Каруличева. Следующее заседание состоится 25 января.