В Сети появился трейлер продолжения «Молчания ягнят» — сериала «Клариса». Ролик был опубликован на YouTube. Зрители встречают героиню Кларису Старлинг спустя год после событий предыдущей части и её встречи с маньяками Ганнибалом Лектером и Буффало Биллом.

Согласно сюжету, Кларисе предстоит вернуться к охоте за особо опасными преступниками, найти своё место, «работая в мире мужчин», а также разобраться с личными проблемами и тайнами собственной семьи. Роль агента ФБР Кларисы Старлинг исполнила Ребекка Бридс («Милые обманщицы»). Премьера на канале CBS ожидается 11 февраля.