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«Молчание ягнят» получило сериальное продолжение. Премьера пройдёт в феврале

В Сети появился трейлер продолжения «Молчания ягнят» — сериала «Клариса». Ролик был опубликован на YouTube. Зрители встречают героиню Кларису Старлинг спустя год после событий предыдущей части и её встречи с маньяками Ганнибалом Лектером и Буффало Биллом.

Согласно сюжету, Кларисе предстоит вернуться к охоте за особо опасными преступниками, найти своё место, «работая в мире мужчин», а также разобраться с личными проблемами и тайнами собственной семьи. Роль агента ФБР Кларисы Старлинг исполнила Ребекка Бридс («Милые обманщицы»). Премьера на канале CBS ожидается 11 февраля.

Картина «Молчание ягнят» вышла в 1991 году. Фильм, в котором сыграли Джоди Фостер, Энтони Хопкинс, Тед Левин и Скотт Гленн, получил пять премий «Оскар».

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Комментарии (1)

DEMOMON
Зачем нам это? Нам и своих соколовых хватает.
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