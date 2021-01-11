Эксперт назвала возможные сценарии по коронавирусу в России после Нового года

Число заболевших коронавирусом в России к весне может пойти на спад, однако динамика после Нового года напрямую зависит от ответственности людей в период праздников, поделилась мнением завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Егорова.
«Ситуация может усугубиться новогодними праздниками в зависимости от того, как россияне будут соблюдать ограничительные меры. Будем надеяться, что не повторится летний сценарий отпусков. Все-таки на зимние праздники уезжает не такое количество. Но все-таки многие разъезжаются на горнолыжные курорты или просто по туристическим маршрутам России. И при несоблюдении мер предосторожности заболеваемость может повыситься в регионах отдыха, а по приезде — и в регионах проживания отдыхающих», — сказала она РИА «Новости» 11 января.
Собеседница агентства уточнила, что сегодня в день заболевает 20–25 тысяч россиян, в месяц — около 600–750 тысяч. При этом коэффициент распространения инфекции (Rt) в половине субъектов РФ выше 1, в 25 — на пограничном уровне 0,98–0,99.
«К весне можно ожидать и снижение заболеваемости из-за активной вакцинации населения. Девять месяцев пандемии позволили врачам разработать протоколы лечения, подготовить и укомплектовать инфекционные отделения, а не метаться, как это было в марте — мае. По сравнению с мировыми показателями положение в России с коронавирусом значительно лучше, ведь, несмотря на высокие абсолютные показатели заболевших и умерших, относительные коэффициенты значительно ниже», — объяснила Егорова.
Эксперт также напомнила, что с вирусом столкнется большая часть населения мира, прежде чем он угаснет или уже не будет причинять такого вреда, — ведь для выработки общественного иммунитета должны переболеть более 60% населения.