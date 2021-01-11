Эксперт назвала возможные сценарии по коронавирусу в России после Нового года

Число заболевших коронавирусом в России к весне может пойти на спад, однако динамика после Нового года напрямую зависит от ответственности людей в период праздников, поделилась мнением завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Егорова.

«Ситуация может усугубиться новогодними праздниками в зависимости от того, как россияне будут соблюдать ограничительные меры. Будем надеяться, что не повторится летний сценарий отпусков. Все-таки на зимние праздники уезжает не такое количество. Но все-таки многие разъезжаются на горнолыжные курорты или просто по туристическим маршрутам России. И при несоблюдении мер предосторожности заболеваемость может повыситься в регионах отдыха, а по приезде — и в регионах проживания отдыхающих», — сказала она РИА «Новости» 11 января.