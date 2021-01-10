Садыр Жапаров побеждает на выборах президента Киргизии

По данным на 21:00, Жапаров набрал 79,18% голосов, на втором месте Адахан Мадумаров, за которого проголосовали 6,7% избирателей. Кроме того, по предварительным итогам референдума, за президентскую форма правления проголосовали 81,29% граждан, за парламентскую форму — 10,85%.

На досрочных выборах президента Киргизии по итогам обработки более 96% бюллетеней побеждает исполняющий обязанности главы государства Садыр Жапаров. Об этом 10 января сообщает Центризбирком https://shailoo.gov.kg/ru/news/4353/ республики.

Напомним, в марте 2017 года Жапаров был осужден на 11,5 года по делу о захвате заложника. Верховный суд республики освободил его в октябре 2020 года, отменив решения предыдущих инстанций.

Сегодня же проходят выборы депутатов нижней палаты парламента (Мажилиса) Казахстана. Большинство избирательных участков закрылись в 18:00 по местному времени (21:00 по Москве), на час позже — участки в пяти регионах (Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Кызылординская и Мангистауская области), которые находятся в другом часовом поясе. По данным ЦИК Казахстана, явка составила 63,3%. Побеждает, по данным exit poll, правящая партия Казахстана Nur Otan с 71,97% голосов, передаёт РИА Новости.