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Садыр Жапаров побеждает на выборах президента Киргизии

На досрочных выборах президента Киргизии по итогам обработки более 96% бюллетеней побеждает исполняющий обязанности главы государства Садыр Жапаров. Об этом 10 января сообщает Центризбирком https://shailoo.gov.kg/ru/news/4353/ республики.

По данным на 21:00, Жапаров набрал 79,18% голосов, на втором месте Адахан Мадумаров, за которого проголосовали 6,7% избирателей. Кроме того, по предварительным итогам референдума, за президентскую форма правления проголосовали 81,29% граждан, за парламентскую форму — 10,85%.

Напомним, в марте 2017 года Жапаров был осужден на 11,5 года по делу о захвате заложника. Верховный суд республики освободил его в октябре 2020 года, отменив решения предыдущих инстанций.

Сегодня же проходят выборы депутатов нижней палаты парламента (Мажилиса) Казахстана. Большинство избирательных участков закрылись в 18:00 по местному времени (21:00 по Москве), на час позже — участки в пяти регионах (Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Кызылординская и Мангистауская области), которые находятся в другом часовом поясе. По данным ЦИК Казахстана, явка составила 63,3%. Побеждает, по данным exit poll, правящая партия Казахстана Nur Otan с 71,97% голосов, передаёт РИА Новости.

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Комментарии (2)

hal9000
Еслиб у нас был такой кандидат в президенты..яб 100% пошел б и проголосовал за него..никада ниразу на выборы не ходил..но по такому случаю точно пошел бы нераздумывая..
Brevnault
Ну, не знаю. С такой фамилией...
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