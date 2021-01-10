Авария превратила кусок Морской набережной в стремительную реку с водопадами в районе перепадов уровня дороги.
Как сообщают очевидцы в соцсетях утром 10 января, кусок набережной в районе гостиницы «Park Inn Прибалтийская» перекрыт из-за прорыва трубы с холодной водой.
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В пресс-службе ГУП «Водоканал Петербурга» «Фонтанке» подтвердили, что утром на горячую линию поступила заявка о вытекании у дома 15 по Морской набережной. В 9.45 на месте были аварийные бригады. В результате обследования был найден дефект на магистрали диаметром 315 мм.
В данный момент специалисты «Водоканала» занимаются локализацией вытекания.