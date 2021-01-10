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У «Прибалтийской» образовался стихийный водопад. На Кораблестроителей можно попасть только по воде

Авария превратила кусок Морской набережной в стремительную реку с водопадами в районе перепадов уровня дороги.

Как сообщают очевидцы в соцсетях утром 10 января, кусок набережной в районе гостиницы «Park Inn Прибалтийская» перекрыт из-за прорыва трубы с холодной водой.

Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер / telegram

В пресс-службе ГУП «Водоканал Петербурга» «Фонтанке» подтвердили, что утром на горячую линию поступила заявка о вытекании у дома 15 по Морской набережной. В 9.45 на месте были аварийные бригады. В результате обследования был найден дефект на магистрали диаметром 315 мм.

автор фото читательница «Фонтанки» Ксения
автор фото читательница «Фонтанки» Ксения
автор фото читательница «Фонтанки» Ксения
автор фото читательница «Фонтанки» Ксения
автор фото читательница «Фонтанки» Ксения
автор фото читательница «Фонтанки» Ксения
автор фото читательница «Фонтанки» Ксения
автор фото читательница «Фонтанки» Ксения

В данный момент специалисты «Водоканала» занимаются локализацией вытекания.

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Комментарии (4)

USSR_forever
подумаешь - лужа... судя по новостям Прорыв труб - это будет прорыв года России... пока у одних прорыв в экономике, а у других в науке, в этой стране единственный прорыв - только в области труб - от водоснабжения до газоснабжения...
karbofos
Писали, что в каком-то российском городе нет бесплатных катков.
А вот в Питере открыли новый, бесплатный, большой!
Андрей Кантор
Благодаря путинской стабильности теперь у жителей района будет чудесный рождественский каток.

Если не путин, то кто!?
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