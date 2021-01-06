Легендарный Нил Янг продал права на все свои песни фонду экс-менеджера Бейонсе и Элтона Джона

Знаменитый рок-музыкант, гитарист Нил Янг последовал примеру Боба Дилана и продал права на все свои песни. По информации Би-би-си, их выкупила компания Hipgnosis Songs Fund, а сумма сделки, предполагается, составила 150 миллионов долларов. Всего в архиве было свыше 1000 композиций.
Основатель фонда, Мерк Меркуриадис (в прошлом — менеджер Бейонсе, Элтона Джона, Guns 'N' Roses и Iron Maiden), заявил, что купил первый альбом Нила Янга в семилетнем возрасте, и выучил наизусть каждую ноту (это был четвертый альбом музыканта, Harvest. — Прим. ред.). С тех пор музыка этого артиста-легенды стала его постоянным спутником.
Однако фонд в последнее время активно приобретал права и на музыку других артистов, что в принципе стало выгодным в последнее время и для музыкантов, потерявших возможности выступать из-за коронавируса, и для стримингов, расширяющих ассортимент. В том числе этому фонду отошли права на некоторые песни групп Chic и Blondie, Барри Манилоу и других.
75-летний Нил Янг — канадский музыкант и режиссер, лауреат высшей гражданской награды этой страны — Ордена Канады. Широко известна его музыка к фильму «Мертвец» Джима Джармуша. Янга также называют «крестным отцом гранжа»: его творчество оказало влияние на такие коллективы, как Nirvana и Pearl Jam.