Легендарный Нил Янг продал права на все свои песни фонду экс-менеджера Бейонсе и Элтона Джона

Знаменитый рок-музыкант, гитарист Нил Янг последовал примеру Боба Дилана и продал права на все свои песни. По информации Би-би-си, их выкупила компания Hipgnosis Songs Fund, а сумма сделки, предполагается, составила 150 миллионов долларов. Всего в архиве было свыше 1000 композиций.



Основатель фонда, Мерк Меркуриадис (в прошлом — менеджер Бейонсе, Элтона Джона, Guns 'N' Roses и Iron Maiden), заявил, что купил первый альбом Нила Янга в семилетнем возрасте, и выучил наизусть каждую ноту (это был четвертый альбом музыканта, Harvest. — Прим. ред.). С тех пор музыка этого артиста-легенды стала его постоянным спутником.

