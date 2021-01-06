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Зима подступает. В Петербург пришел «легкий морозец»

Погоду в Петербурге в ближайшее время будет формировать гребень антициклона, пришедшего в город. Об этом в своем Facebook 6 января сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он уточнил, что «существенных осадков» в Северной столице не ожидается. Температура воздуха днем составит от -1 до -3 градусов по Цельсию, в Ленобласти она опустится до -6. Скорость восточного ветра составит от 3 до 8 метров в секунду, атмосферное давление держится выше нормы — на уровне 770 мм ртутного столба.

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Комментарии (3)

Serg_I
C таким количеством сoли - никуда грязь не уйдёт!
sektor7
Грязь и слякоть уходит.
Пойду, машины помою.
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