Искажение, чушь и клевета. Глава Минкульта открестилась от личного контроля за проведением ЛГБТ-фестиваля в Петербурге

Как объяснили в пресс-службе Минкульта, наличие мероприятия в списке международных кинофестивалей, которые пройдут в России в 2021 году, не означает его финансовой или информационной поддержки со стороны ведомства.

«Этот кинофестиваль никогда не проходил при поддержке Минкультуры России, а трактовка в ряде публикаций СМИ того, что я взяла его проведение на личный контроль, это чушь и клевета. Эти сведения не соответствуют действительности и являются искажением текста приказа», — 4 января передает слова Любимовой «Интерфакс» .

Министр культуры Ольга Любимова назвала клеветой сообщения о проведении в Петербурге ежегодного кинофестиваля «Бок о бок» под ее личным контролем.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что Любимова взяла под личный контроль проведение кинофестиваля «Бок о бок», который рассматривает в контексте киноискусства тематику ЛГБТ и ежегодно проходит в Петербурге.

Соответствующий документ был опубликован на сайте Минкульта 24 декабря. В нем Любимова приказала утвердить перечень кинофестивалей на 2021 год и опубликовать данный правовой акт на сайте ведомства. Контроль за исполнением приказа министр оставила за собой. О личном контроле за проведением самих фестивалей речи не шло.

При этом «Бок о бок» уже появлялся в аналогичном списке на 2020 год, прикрепленном к приказу Минкульта от 23 декабря 2019 года за подписью бывшего министра культуры Владимира Мединского. Он тогда тоже решил проконтролировать исполнение поручений лично. В списке на 2019 год ЛГБТ-кинофестиваль тоже присутствует.