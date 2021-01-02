Состояние заболевшей коронавирусом Алисы Фрейндлих остается тяжелым

Алиса Фрейндлих остается в тяжелом состоянии после заражения COVID-19. Об отсутствии положительной динамики в здоровье 86-летней артистки сообщили 2 января в Северо-Западном научно-клиническом центре имени Соколова.



«Состояние тяжелое, стабильное, ночь прошла спокойно», — уточнили «Фонтанке» в больнице.

В конце декабря Фрейндлих, ее дочь и внучку госпитализировали с коронавирусом. Народную артистку СССР поместили в реанимацию. Она получает кислородную поддержку и лекарственную терапию.

Алиса Фрейндлих родилась в 1934 году в Ленинграде. Звание народной артистки получила после серии сверхуспешных киноролей в 1970-х годах. За шесть лет она снялась в «Соломенной шляпке», «Служебном романе», сериале «Д’Артаньян и три мушкетера» и «Сталкере». С 1983 года работает в БДТ имени Товстоногова. Лауреат трех Государственных премий РФ, награждена орденами «За заслуги перед Отечеством» IV–II степеней.