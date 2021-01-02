Суд вынес в один день 29 решений о штрафах москвичу за экстремистские песни в соцсетях

Кузьминский районный суд Москвы вынес за один день 29 решений о штрафах москвичу Александру П. на общую сумму 29 тысяч рублей за то, что тот выложил экстремистские песни в социальной сети «ВКонтакте». Об этом пишет 2 января ТАСС.
«Пещенко А. О. совершил хранение в целях массового распространения экстремистских материалов. Используя персональный компьютер во время администрирования персональной страницы в социальной сети «ВКонтакте», он нашел и добавил к себе на персональную страницу для хранения в целях распространения находящуюся в публичном доступе аудиозапись, включенную в федеральный список экстремистских материалов. Суд постановил признать виновным Пещенко в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.29 КоАП РФ («Производство и распространение экстремистских материалов»), и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей в доход государства без конфискации экстремистских материалов и оборудования, использованного для их производства», — сказано в одном из постановлений суда от 16 декабря 2020 года.
Всего же за этот день, как удалось установить ТАСС, в отношении мужчины было вынесено 29 аналогичных решений, все по ст. 20.29 КоАП РФ. По каждому из них было назначено наказание в виде штрафа в 1000 рублей. Во всех случаях он признал вину и не возражал против назначения ему наказания.
Помимо этого, в электронной картотеке Кузьминского суда имеется еще 22 дела об административном правонарушении по ст. 20.29 в отношении П. о распространении экстремистских материалов, постановления по которым еще не опубликованы. Однако на сайте суда сказано, что он признан виновным, ему назначено административное наказание. Все эти постановления были вынесены 14 декабря.