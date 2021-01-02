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Актёр Владимир Коренев умер от коронавируса

Причиной смерти актера Владимира Коренева стала коронавирусная инфекция. Об этом 2 января рассказали РИА Новости в пресс-службе Электротеатра Станиславский.

О том, что актер скончался на 81-м году жизни, ранее сообщила его дочь. Дата и место похорон пока неизвестны.

Владимир Коренев — советский и российский актёр театра и кино, педагог, народный артист России. После выхода фильма «Человек-амфибия» (который стал лидером советского кинопроката 1962 года) актер получил всесоюзную популярность.

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Комментарии (6)

вадики
жил был человек актер умирать не собирался имел нормальное здоровье потом заразился обычной простудой коронавирусом и умер(просто совпадение.
wadim58
Пьяному море по колено.
nuga
Ага,а корону попросили написать? Возраст почтенный,пора уже.Не верим ни тестам,ни стате.Сам создатель ПЦР тестов указывал,что им нельзя диагностику проводить.
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