Актёр Владимир Коренев умер от коронавируса

Причиной смерти актера Владимира Коренева стала коронавирусная инфекция. Об этом 2 января рассказали РИА Новости в пресс-службе Электротеатра Станиславский.



О том, что актер скончался на 81-м году жизни, ранее сообщила его дочь. Дата и место похорон пока неизвестны.



Владимир Коренев — советский и российский актёр театра и кино, педагог, народный артист России. После выхода фильма «Человек-амфибия» (который стал лидером советского кинопроката 1962 года) актер получил всесоюзную популярность.

