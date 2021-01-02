Умер актер Владимир Коренев, сыгравший главную роль в фильме «Человек-амфибия»

Актер Владимир Коренев, сыгравший Ихтиандра в советском фильме «Человек-амфибия», умер на 81-м году жизни. Об этом 2 января рассказала РИА Новости его дочь.

Причина смерти актера не уточняется. О дате и месте похорон пока не сообщалось.

Владимир Коренев — советский и российский актёр театра и кино, педагог, народный артист России. После выхода фильма «Человек-амфибия» (который стал лидером советского кинопроката 1962 года) актер получил всесоюзную популярность.