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В российских школах в этом году физкультуру могут заменить уроком футбола

C 2021 года каждая общеобразовательная организация России сможет добавить в свою программу уроки футбола. Как сообщает Российский футбольный союз, это позволяет сделать утвержденная 24 декабря рабочая программа предмета «Физическая культура» на основе футбола, разработанная РФС совместно с Министерством просвещения и внесенная в реестр Федеральных государственных образовательных стандартов.

Урок футбола может заменить в школе третий урок физкультуры. На нём мальчики и девочки научатся «базовым приемам владения мячом и комбинациям в футболе; узнают больше о футболе в своем регионе, России и мире и «прокачают» навыки, которые пригодятся им на протяжении всей жизни — взаимопомощи и взаимопонимания, умения брать на себя ответственность и работать в команде».

Во внеурочное время дети смогут продолжить углубленное обучение в футбольных секциях на базе школьных спортивных клубов. Дополнительно РФС предложит школам систему регулярных многоступенчатых соревнований — Единую школьную футбольную лигу. Для учителей разработана специальная программа обучения: Академия РФС запустила бесплатный 25-часовой онлайн-курс, обучение по ней прошли уже около 500 человек.

Для комплексной реализации всех элементов Стратегии развития футбола в школах выбраны три пилотных региона: Свердловская и Нижегородская области и Татарстан.

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Комментарии (8)

Олюшка_412
Из трёх уроков физры в неделю один в зале, два - теория. Не хватает зала на всех. Рационализаторы хреновы
Юра Алекс
Лучше синхронным плаванием
Dasha Zakharova
А девочкам то это зачем? С ума уже посходили. У нас третьим уроком в школе на неделе урок физкультуры заменен бассейном. дочка в 7 классе. Такое мучение. Всячески пытаюсь сделать так, чтобы ребенок не посещал этот урок. Мальчикам с их короткими стрижками проблемм нет.А вот девочкам с их длинными волосами нужно время , чтобы высушить их. Перемены 15 минут. Просто не реально это успеть. На мои претензии, тренер в бассейне не понимающе вытаращила глаза и сказала , что девочкам же можно волосы подстрич!!!!!! Жаль нет смайлика крутящего у виска пальцем. Так и тут, с этим футболом. Кчему девочкам футбол? Ну , не нужно это им.Не нужно. На физкультуре можно поделать зарядку и все.
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