В российских школах в этом году физкультуру могут заменить уроком футбола

C 2021 года каждая общеобразовательная организация России сможет добавить в свою программу уроки футбола. Как сообщает Российский футбольный союз, это позволяет сделать утвержденная 24 декабря рабочая программа предмета «Физическая культура» на основе футбола, разработанная РФС совместно с Министерством просвещения и внесенная в реестр Федеральных государственных образовательных стандартов.

Урок футбола может заменить в школе третий урок физкультуры. На нём мальчики и девочки научатся «базовым приемам владения мячом и комбинациям в футболе; узнают больше о футболе в своем регионе, России и мире и «прокачают» навыки, которые пригодятся им на протяжении всей жизни — взаимопомощи и взаимопонимания, умения брать на себя ответственность и работать в команде».