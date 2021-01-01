В российских школах в этом году физкультуру могут заменить уроком футбола

C 2021 года каждая общеобразовательная организация России сможет добавить в свою программу уроки футбола. Как сообщает Российский футбольный союз, это позволяет сделать утвержденная 24 декабря рабочая программа предмета «Физическая культура» на основе футбола, разработанная РФС совместно с Министерством просвещения и внесенная в реестр Федеральных государственных образовательных стандартов.
Урок футбола может заменить в школе третий урок физкультуры. На нём мальчики и девочки научатся «базовым приемам владения мячом и комбинациям в футболе; узнают больше о футболе в своем регионе, России и мире и «прокачают» навыки, которые пригодятся им на протяжении всей жизни — взаимопомощи и взаимопонимания, умения брать на себя ответственность и работать в команде».
Во внеурочное время дети смогут продолжить углубленное обучение в футбольных секциях на базе школьных спортивных клубов. Дополнительно РФС предложит школам систему регулярных многоступенчатых соревнований — Единую школьную футбольную лигу. Для учителей разработана специальная программа обучения: Академия РФС запустила бесплатный 25-часовой онлайн-курс, обучение по ней прошли уже около 500 человек.
Для комплексной реализации всех элементов Стратегии развития футбола в школах выбраны три пилотных региона: Свердловская и Нижегородская области и Татарстан.