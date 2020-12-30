Рука бойца подписывать устала. Какие законы Владимир Путин окончательно утвердил 30 декабря

Под вечер 30 декабря на официальном портале правовой информации значилось 64 подписанных президентом документа. Самым резонансным можно назвать закон, который позволяет присваивать статус «иностранного агента» физлицам и организациям, не зарегистрированным в качестве юридических лиц, если они занимаются политической деятельностью. Публикации, где упоминаются такие иноагенты, необходимо маркировать. Самое интригующее — перечисление того, что российский президент относит к политической деятельности. Список широк: публичные мероприятия и выступления; деятельность, направленная «на получение определенного результата на выборах, референдуме» - и наблюдение за их проведением; публичные обращение к государственным органам, а также «иные действия, оказывающие влияние на деятельность этих органов»; распространение мнений о решениях госорганов и их политике; опросы общественного мнения.



Физлицо-иноагент обязан раз в полгода отчитываться о своей деятельности, расходовании средств, а также не может быть назначено на государственные должности.



С марта заработают также уголовные санкции для злостных уклонистов от тех требований, которые предъявляются к иностранным агентам. Если общественное объединение избегает включения в реестр, это может закончиться сроком до 2 лет. Если в Минюст не предоставлены сведения для включения в список физлиц или отчет о деятельности, то маячит перспектива 5-летнего заключения.



Если и меньше разговоров, то совсем ненамного, вызвал закон «о блокировке Youtube». Это народное название, которое растет от контекста: законопроект появился после удаления русскоязычных аккаунтов из популярных соцсетей и пропагандистского контента - из трендов YouTube в 2020 году. Эксперты уже оценили нетривиальные формулировки документа. Если коротко, закон позволяет - и рассказывает, как - замедлять скорость работы интернет-сервисов вплоть до их блокировки за нарушение прав россиян на доступ к информации. Один из авторов Сергей Боярский выразил уверенность, что к крайней мере прибегать не придется; однако теперь Russia Today, РИА Новости и «Крым 24» могут чувствовать себя вооруженными в их схватках с Twitter, Facebook и YouTube. По крайней мере, эти названия содержатся в пояснительной записке к законопроекту.



Этим предновогодняя интернет-активность Кремля не ограничивается. Президент поправил уголовную статью, которая касается клеветы: ужесточается наказание в целом, но самое заметное - появление там публичной клеветы через сеть. За нее положен штраф до 1 млн рублей, обязательные работы до 240 часов, принудительные работы до двух лет, арест до двух месяцев либо - лишением свободы до двух лет.



До подписи докатился закон, который обязывает социальные сети самостоятельно выявлять и блокировать незаконный контент – от призывов к самоубийству до рекламы интернет-казино. Им также придется ограждать пользователей от «явного неуважения» к обществу и призывов к массовым беспорядкам — да и просто несогласованным акциям. Автором опять же выступил Боярский и на вопрос «Фонтанки», зачем заставлять соцсети сечь самих себя, ответил откровенно: «Это самый действенный способ по наведению там элементарного порядка. Ни у одного государственного регулятора нет таких технических возможностей по мониторингу и поиску запрещённой информации, какие есть у самих площадок». Коме того, установлены жесткие штрафы за отказ владельцев информационных ресурсов удалять с них запрещенную информацию; если речь идет об экстремизме, детской порнографии или наркотиках, то юрлица могут заплатить до 8 млн рублей.



Еще одна давно тянувшаяся история — наказание для чиновников за вербальный нигилизм. Проще говоря — за оскорбление граждан. Теперь в КоАП есть такой пункт, и государственный или муниципальный служащий, не уследивший на работе за языком, может быть оштрафован на 50-100 тысяч либо лишен права занимать должности в течение года. Если жизнь его не учит, то повторное нарушение обойдется в 100-150 тысяч или дисквалификацию на срок до двух лет



Ряд законов относятся к проведению митингов и других акций. В частности, теперь они не могут финансироваться за счет иностранных государств, зарубежных и международных организаций, иностранных граждан, иноагентов и анонимов. Если на митинг соберется больше 500 человек, придется отчитываться за расходование собранных средств. Второй касается, по большей части журналистов, освещающих акции : на них распространяют все ограничения, которые наложены на участников. Кроме того, если журналист вышел на площадь по работе, он не должен агитировать, заниматься организацией, сбором пожертвований, участвовать в обсуждениях и принятии решений. У него должен быть ясный отличительный знак, использование которого посторонними наказывается штрафом. Тот же закон отрезает возможность выходить без уведомления просто «на прогулку» и проводить серию одиночных пикетов; теперь это может быть признано публичным мероприятием только на основании единого замысла и общей организации.



30 декабря подписан и закон, который позволяет защищать судей, прокуроров, сотрудников СК, ФСБ и отдельные категорий военных от разглашения сведений о них — в том числе по части имущества. Это возможно даже в том случае, если в данный момент нет непосредственной угрозы их здоровью или жизни.



Облеклись в закон и ценовые откровения, которые не так давно посетили российских чиновников. Напомним, Путин в декабре удивился скачкам цен на продукты, а премьер Михаил Мишустин дал поручение разобраться в ситуации. После этого правительство одобрило специальные соглашения между ретейлерами и производителями и установило новые тарифные квоты для экспорта зерна. Теперь же подписан закон, который позволяет правительству самому определять предельные розничные цены на социально значимые продовольственные товары первой необходимости. Действовать эти лимиты могут не более 90 дней. Раньше у чиновников тоже было такое право, но только если такие товары дорожали 30 дней подряд на 30% и более. Теперь — просто «в целях стабилизации розничных цен».



Если два года назад глава государства отодвигал для россиян горизонт старости, увеличивая пенсионный возраст, то теперь он продлевает молодость. Подписанный 30 декабря расширяет понятие «молодежь» на 5 лет, теперь эта категория охватывает диапазон от 14 до 35 лет, а не до 30. Здесь не одно последствие: с одной стороны большее количество людей смогут воспользоваться мерами соцподдержки молодых семей, специалистов и т. п. С другой — и здесь, наверное, общей эмоции ждать не стоит — большее количество людей будет охвачено тем, что власти называют «молодежной политикой».

Среди менее резонансных документов можно отметить закон о вызове любых экстренных служб в РФ по номеру 112. Для Петербурга и еще 55 регионов в этом новеллы нет, но теперь такие системы должны быть развернуты по всей стране без исключения, в силу закон вступает с 2022 года. Определен штраф в 1,5 тысяч рублей для автомобилистов, которые не заплатили за проезд по платной дороге; для грузовиков и автобусов наказание выше — 5 тысяч.



Знак существенного энергетического рынка виден в том, что под конец 2020 года отменена господдержка генерации, основанной на использовании торфа. Кроме того, президент не обошел заботой пчел. Наконец-то подписан отраслевой закон, который на уровне президента устанавливает такие определения как «пасека» и « улей». К жужжащему населению государство внимательно не меньше, чем к говорящему. По крайней мере одной из главных задач названо сохранение генофонда пчел. Четко оговорено, что пчелиная семья — это сообщество, состоящее из пчел. Про их пол пока ничего не сказано.