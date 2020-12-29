Скончался академик РАН, профессор Горного университета Леонид Вайсберг

Академик РАН, ведущий специалист России в области обогащения минерального и техногенного сырья Леонид Вайсберг скончался в возрасте 76 лет. Об этом 29 декабря сообщается на сайте администрации Петербурга.



«Российская и мировая наука понесли тяжелую утрату. Ушел из жизни выдающийся ученый, талантливый организатор и педагог, академик РАН Леонид Абрамович Вайсберг», — говорится в сообщении. Причины смерти не раскрываются.

Вайсберг родился в 1944 году, он выпускник Днепропетровского горного института. Был профессором и главным научным сотрудником Санкт-Петербургского Горного университета. Академик РАН, член Высшего горного совета России. За авторством Леонида Вайсберга вышло порядка 370 научных работ и патентов.