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Скончался академик РАН, профессор Горного университета Леонид Вайсберг

Академик РАН, ведущий специалист России в области обогащения минерального и техногенного сырья Леонид Вайсберг скончался в возрасте 76 лет. Об этом 29 декабря сообщается на сайте администрации Петербурга.

«Российская и мировая наука понесли тяжелую утрату. Ушел из жизни выдающийся ученый, талантливый организатор и педагог, академик РАН Леонид Абрамович Вайсберг», — говорится в сообщении. Причины смерти не раскрываются.

Вайсберг родился в 1944 году, он выпускник Днепропетровского горного института. Был профессором и главным научным сотрудником Санкт-Петербургского Горного университета. Академик РАН, член Высшего горного совета России. За авторством Леонида Вайсберга вышло порядка 370 научных работ и патентов.

Основатель и бессменный научный руководитель научно-производственной корпорации «Механобр-техника». Трижды лауреат премий правительства РФ в области науки и техники, среди его наград медаль ордена «За заслуги перед Отечеством», орден «Полярная звезда» Монгольской Народной Республики и Патриарший Знак святой великомученицы Варвары, который вручал лично патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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Комментарии (1)

Юлия никнейм занят
Очень жаль. Скорбим вместе с близкими...
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