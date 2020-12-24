На базе «Петроэлектросбыта» создается расчетный центр. Нового директора ждут из Ленобласти

Из АО «Петроэлектросбыт» в ближайшее время будет выделено новое юрлицо, которое возьмет на себя все расчеты с населением и станет полноценным расчетным центром.



Ранее СМИ сообщали, что к компании может присоединиться «повелитель розовых квитанций».



Как стало известно «Фонтанке» 24 декабря, в АО «Петроэлектросбыт» готовится реорганизация в форме выделения из него АО «Единый информационно-расчетный центр Петроэлектросбыт». Предположительно возглавит его Денис Шабарин.



На самом предприятии на вопросы «Фонтанки» ответили, что действительно готовятся к реорганизации, но точные сроки ее будут известны позже. В пресс-службе подчеркнули, что вся деятельность, касающаяся обслуживания бытовых потребителей Санкт-Петербурга, останется без изменений. «Услуги по расчетам за потребленный ресурс, выставление счетов, организация учета потребления, сервисы оплаты, работы платежной сети и пр. будут по-прежнему оказываться «Петроэлектросбытом», — говорят в ПЭС. — Не стоит волноваться и всем партнерам организации — к примеру, компаниям, в пользу которых «Петроэлектросбыт» ведет платежи на сайте или в клиентских представительствах. Новое юридическое лицо будет являться полноценным правопреемником по всем заключенным договорам. То же самое касается и перспективных проектов».