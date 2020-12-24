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На базе «Петроэлектросбыта» создается расчетный центр. Нового директора ждут из Ленобласти

Из АО «Петроэлектросбыт» в ближайшее время будет выделено новое юрлицо, которое возьмет на себя все расчеты с населением и станет полноценным расчетным центром.

Ранее СМИ сообщали, что к компании может присоединиться «повелитель розовых квитанций».

Как стало известно «Фонтанке» 24 декабря, в АО «Петроэлектросбыт» готовится реорганизация в форме выделения из него АО «Единый информационно-расчетный центр Петроэлектросбыт». Предположительно возглавит его Денис Шабарин.

На самом предприятии на вопросы «Фонтанки» ответили, что действительно готовятся к реорганизации, но точные сроки ее будут известны позже. В пресс-службе подчеркнули, что вся деятельность, касающаяся обслуживания бытовых потребителей Санкт-Петербурга, останется без изменений. «Услуги по расчетам за потребленный ресурс, выставление счетов, организация учета потребления, сервисы оплаты, работы платежной сети и пр. будут по-прежнему оказываться «Петроэлектросбытом», — говорят в ПЭС. — Не стоит волноваться и всем партнерам организации — к примеру, компаниям, в пользу которых «Петроэлектросбыт» ведет платежи на сайте или в клиентских представительствах. Новое юридическое лицо будет являться полноценным правопреемником по всем заключенным договорам. То же самое касается и перспективных проектов».

Информацию о предполагаемом назначении Шабарина компания комментировать не стала. Сейчас он возглавляет «Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области», который является региональным оператором по начислению платы, приему и учету платежей населения за услуги ЖКХ.

Ранее The Bell сообщал, что с «Петроэлектросбытом», который собирает с петербуржцев плату за электроэнергию, предполагается объединить ГУП ВЦКП, который внесен в план по приватизации 2021 года. Именно ВЦКП рассылает петербуржцам розовые квитанции, и такое объединение означало бы концентрацию целого рынка жилищно-коммунальных платежей в одной организации. В свете информации о реорганизации ПЭС «Фонтанка» поинтересовалась, не является ли она одним из этапов на пути слияния.

«Об объединении компаний говорить преждевременно», — ответили в пресс-службе.

АО «Петроэлектросбыт» — агент АО «Петербургская сбытовая компания», являющегося гарантирующим поставщиком электроэнергии в Санкт-Петербурге, и осуществляет функции по работе с бытовыми потребителями (заключение договоров энергоснабжения, прием платежей, контроль за энергопотреблением и др.), а также полномочия по техническому аудиту электроустановок непромышленных потребителей, присоединенных к сетям жилых домов. На обслуживании АО «Петроэлектросбыт» находится 2,2 млн. бытовых потребителей. Единственным акционером АО «Петербургская сбытовая компания» является ПАО «Интер РАО».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

264510841
Не только электричество подорожает, а ещё всем навяжут вывоз мусора. Поставят какие нибудь раздолбанные емкости и устроят свинарник. СУПЕР!!!
Brevnault
Значит, опять электричество подорожает.
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