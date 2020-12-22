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Рабочие мусоросортировочного комплекса нашли кота в мешке. Момент спасения за шаг от смерти попал на видео

На мусоросортировочном комплексе по обработке ТКО в Ульяновске работники нашли кота. Животное спасли из мешка с движущейся ленты, сообщили в пресс-службе оператора завода ООО «Горкомхоз».

Один из сотрудников вызволил домашнего питомца, когда разрезал пакет.

«К сожалению, случаи выброшенных в мусор животных учащаются, и большая проблема в том, что найти ответственных за содеянное невозможно, — говорит директор регионального оператора «Горкомхоз» Игорь Перфильев. — Кот упитанный, чистый, ухоженный. Видно, что до недавнего времени был чьим-то домашним питомцем. Жестокость людей удивляет. Еще бы немного — и мешок с котом мог бы попасть в сепаратор. К счастью, животное не пострадало, но очень напугано».

Как отметили в пресс-службе, такие находки, прямо свидетельствующие о жестоком обращении с животными, на предприятии делают регулярно. Так, за последние два месяца работники комплекса спасли выброшенных в мусор двух красноухих черепах и ежа.

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Комментарии (5)

chip1
Всяко бывает, хозяин умер, наследники не заморачиваясь все ненужное в мусор, включая кота, негодяи конечно(
Pilat
На ленту нужно поставить датчики улавливающие тепловое излучение выше уровня массы мусора.
Это может помочь автоматически стопорить ленту если там живое существо.
Наверняка люди не все время смотрят и анализируют, что там по ленте движется.
Pilat
Рабочие молодцы,
Им большое спасибо за внимание о человечность.
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