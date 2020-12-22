На мусоросортировочном комплексе по обработке ТКО в Ульяновске работники нашли кота. Животное спасли из мешка с движущейся ленты, сообщили в пресс-службе оператора завода ООО «Горкомхоз».
Один из сотрудников вызволил домашнего питомца, когда разрезал пакет.
«К сожалению, случаи выброшенных в мусор животных учащаются, и большая проблема в том, что найти ответственных за содеянное невозможно, — говорит директор регионального оператора «Горкомхоз» Игорь Перфильев. — Кот упитанный, чистый, ухоженный. Видно, что до недавнего времени был чьим-то домашним питомцем. Жестокость людей удивляет. Еще бы немного — и мешок с котом мог бы попасть в сепаратор. К счастью, животное не пострадало, но очень напугано».
Как отметили в пресс-службе, такие находки, прямо свидетельствующие о жестоком обращении с животными, на предприятии делают регулярно. Так, за последние два месяца работники комплекса спасли выброшенных в мусор двух красноухих черепах и ежа.