В Александровский парк Пушкина вернулся «Фонтан со скульптурой», который называют «Девушка в камышах» или «Девушка с источником».
Реконструкцию фонтана провело ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Как сообщает 22 декабря пресс-служба предприятия, смонтированы насосное оборудование и водомерный узел, проложены новые водопроводные, канализационные и электрические сети. Весной 2021 года фонтан заработает.
Скульптурная композиция фонтана была отлита на французском заводе по модели скульптора Луи Соважо в 1862 году. В 1954 году его перевезли в парк у пересечения Академического проспекта и Дворцовой улицы из Соляного городка. В последние годы он находился в аварийном состоянии и не эксплуатировался, у него была повреждена чаша, отсутствовали инженерные сети. В 2014 году фонтан перевели на баланс Водоканала. А этой осенью жители Пушкина заметили, что скульптура пропала, и забеспокоились. Как выяснилось, её забрали на реставрацию.
Реконструкция произведена в рамках программы по восстановлению городских фонтанов. В 2020 году удалось обновить пять объектов: «Славу» в парке Победы, ансамбль из двух фонтанов на Московском проспекте, фонтан на Лермонтовком проспекте и «Девушку в камышах» в Пушкине. В 2021 году планируется выполнить ремонт и реконструкцию ещё семи фонтанов.