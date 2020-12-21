С 1 февраля 2021 года социальные сети будут обязаны самостоятельно выявлять и блокировать незаконный контент. Соответствующую поправку внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» Сергей Боярский и Александр Хинштейн, сообщает в понедельник, 21 декабря, государственное информационное агентство ТАСС.

«Речь идет о материалах с порнографическими изображениями несовершеннолетних, информации, склоняющей детей к совершению опасных для жизни незаконных действий, данных о способах изготовления и использования наркотиков, способах совершения самоубийства и призывах к нему, рекламе дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино», — уточняет ТАСС.



Вместе с тем соцсети обяжут выявлять информацию, «выражающую в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ» или органам госвласти, а также призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных публичных мероприятиях.



После выявления такой информации «владелец социальной сети обязан незамедлительно принять меры по ограничению доступа к ней», а если он не может самостоятельно оценить противоправность контента, необходимо отправлять данные в Роскомнадзор, который и примет решение о блокировке, предлагают Боярский и Хинштейн. При этом граждане, чьи права нарушит соцсеть, имеют право обращаться в суд, «в том числе с исками о возмещении убытков, компенсации морального вреда, защите чести, достоинства и деловой репутации», добавляют в поправке парламентарии.

«Наша поправка не носит репрессивного характера и предлагает понятный, прозрачный механизм взаимодействия владельца соцсети с Роскомнадзором, — цитирует ТАСС Хинштейна. — При этом мы все исходим из сознательности самой соцсети, поскольку добровольно удалять предлагается однозначно незаконный контент и дается его исчерпывающий перечень».



В то же время Боярский и Хинштейн предлагают прописать в том же законопроекте определение «социальной сети».

Под социальной сетью понимается «сайт в сети Интернет, и (или) информационная система, и (или) программа для электронных вычислительных машин, которые предназначены и (или) используются их пользователями для предоставления и (или) распространения посредством созданных ими персональных страниц информации на государственном языке РФ, государственных языках республик в составе РФ или иных языках народов РФ, на которых может распространяться реклама, направленная на привлечение внимания потребителей, находящихся на территории РФ, и доступ к которым в течение суток составляет более 500 тыс. пользователей сети Интернет, находящихся на территории РФ».

16 декабря Госдума увеличила штрафы «за оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме». Ранее в первом чтении был принят законопроект о замедлении трафика и блокировке интернет-ресурсов за нарушение прав граждан РФ.

