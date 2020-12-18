Экипаж ледокола «Александр Санников», на котором два года назад поднимали флаг в Петербурге, спас людей со льдины в заливе Карского моря.
Как сообщила пресс-служба «Газпромнефть-Ямал» 18 декабря, команде поступила информация о попавших в беду двух местных жителях. Они ехали на снегоходе по льду Обской губы и попали в трещину. Техника пошла ко дну, а мужчинам удалось перепрыгнуть на льдину, на которой они отправились в дрейф. На улице была ночь.
Экипаж ледокола, в этот момент дежуривший в районе терминала «Ворота Арктики», немедленно приступил к спасательной операции: определил предполагаемое место нахождения пострадавших и их поиска. Уже через два часа людей удалось найти и поднять на борт судна.
пресс-служба «Газпромнефть-Ямал»
«Вчера вечером мы получили срочное сообщение о двух пострадавших, которые дрейфуют на льдине. Незамедлительно судно отправилось в район поиска. Наибольшую сложность представлял поиск людей, так как они находились на дрейфующей льдине, припай (вид неподвижного льда в морях и их заливах вдоль берегов. — Прим. ред.) в районе еще не сформировался. Второй сложностью была толщина льда, на котором рыбаки находились. Так как температуры в районе поиска еще не очень низкие, то была велика вероятность раскола льдины. Судно было вынуждено двигаться с минимальной скоростью, постоянно осматривая всю акваторию прожекторами и биноклями ночного видения. В конечном итоге рыбаки были обнаружены, судно на минимальной скорости подошло к льдине и сняло их с неё. После чего они были помещены в лазарет, где получили горячее питание и необходимый уход. Сейчас находятся на судне и ждут эвакуации вертолетом», — рассказал капитана ледокола Егор Агапов.
Ледокольные суда «Александр Санников» и «Андрей Вилькицкий» построены на Выборгском судостроительном заводе по заказу «Газпром нефти» для обеспечения бесперебойной круглогодичной отгрузки нефти с Новопортовского месторождения. Особая форма корпуса позволяет им разрезать и крошить лед, что отличает их от «коллег» подобного класса. Ледоколы выполняют оперативные задачи в районе «Ворот Арктики»: ледокольную проводку танкеров, обеспечение швартовных и погрузочных работ, буксировку судов, помощь при проведении спасательных операций.