Экипаж ледокола «Александр Санников», на котором два года назад поднимали флаг в Петербурге, спас людей со льдины в заливе Карского моря.



Как сообщила пресс-служба «Газпромнефть-Ямал» 18 декабря, команде поступила информация о попавших в беду двух местных жителях. Они ехали на снегоходе по льду Обской губы и попали в трещину. Техника пошла ко дну, а мужчинам удалось перепрыгнуть на льдину, на которой они отправились в дрейф. На улице была ночь.

Экипаж ледокола, в этот момент дежуривший в районе терминала «Ворота Арктики», немедленно приступил к спасательной операции: определил предполагаемое место нахождения пострадавших и их поиска. Уже через два часа людей удалось найти и поднять на борт судна.