Следователи во время обысков у компании «Гроссман Рус», входящей в международную инжиниринговую группу Grossmann, изъяли ретроавтомобили и мотоциклы на 100 млн рублей. Об этом 18 декабря сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Петербургу.
Сотрудники управления расследуют уголовное дело о невыплатах зарплат и пособий фактическими руководителями ООО «Гроссман Рус». По данным следствия, с февраля по август 2020 года они накопили долг перед работниками на общую сумму не менее 20 млн рублей.
17 декабря следователи вместе с сотрудниками полиции провели обыски, в том числе по месту жительства двух разыскиваемых подозреваемых, в Петербурге, Москве и Московской области. Руководители компании правоохранителям на глаза не попались, зато изъятые дорогие ретроавтомобили и мотоциклы теперь будут использованы для возмещения вреда.
По данным СПАРК, компания «Гроссман Рус» принадлежит Оксане Булоховой (37,5%), Елене Юдиной (36,5%) и Карлу Райнхольду Гроссманну (26%). Их доли заложены в Сбербанке. Фирму возглавляет Анатолий Куделин. В 2019 году ее выручка резко снизилась с 4,4 млрд до 1,6 млрд рублей. С 15 августа 2020 года компания находится под наблюдением в рамках дела о банкротстве.
«Гроссман Рус» с 2017 года владеет контрольным пакетом акций машиностроительного завода «Компрессорный комплекс» через ООО «Арго», но 26 ноября 2020 года это юрлицо было ликвидировано. Предприятие выпускало машиностроительное оборудование для газовой и нефтехимической отраслей. По информации СПАРК, в марте этого года суд признал завод банкротом и открыл конкурсное производство. Самыми крупными его кредиторами являются «Гроссман Рус» и Сбербанк, каждый из них хочет получить с должника более 2 млрд рублей.