Следователи во время обысков у компании «Гроссман Рус», входящей в международную инжиниринговую группу Grossmann, изъяли ретроавтомобили и мотоциклы на 100 млн рублей. Об этом 18 декабря сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Петербургу.



Сотрудники управления расследуют уголовное дело о невыплатах зарплат и пособий фактическими руководителями ООО «Гроссман Рус». По данным следствия, с февраля по август 2020 года они накопили долг перед работниками на общую сумму не менее 20 млн рублей.



17 декабря следователи вместе с сотрудниками полиции провели обыски, в том числе по месту жительства двух разыскиваемых подозреваемых, в Петербурге, Москве и Московской области. Руководители компании правоохранителям на глаза не попались, зато изъятые дорогие ретроавтомобили и мотоциклы теперь будут использованы для возмещения вреда.