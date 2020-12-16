В Петербурге продадут арестованную тепломагистраль за 4,6 млрд. Ее строили для Приморского района

Площадка «РТС-тендер» объявила о торгах по арестованному имуществу — на право аренды земельного участка в 200 тысяч квадратных метров вместе с 11-километровой тепловой сетью, которая на ней расположена. В свое время ее собственник просил поднять тарифы, чтобы расплатиться по кредиту с ВТБ.

Как сообщила площадка, торги организованы транспортной компанией ООО «Эктотранс», общая стоимость объекта — 4,6 млрд рублей. Заявки будут принимать до 8 января. Сами торги пройдут 13-го числа того же месяца.



Уточняется, что проектирование и строительство трубы началось в 2005 году в соответствии с постановлением Смольного в 2005 году, завершилось в 2010-м. Таким образом, при гарантийном сроке в 30 лет система должна работать без дополнительных вложений.

Собственником является ЗАО «Тепломагистраль». Об истории создания трубы можно прочитать в материале «Фонтанки»: ему предшествовало трехстороннее соглашение губернатора Валентины Матвиенко, главы РАО ЕЭС Анатолия Чубайса и руководителя банка ВТБ Андрея Костина.

Магистраль связывала Северо-Западную ТЭЦ, которая входила в систему РАО ЕЭС, и Приморскую котельную на улице Оптиков, принадлежащую ГУП «ТЭК». Предполагалось, что город таким образом может получить дополнительный ресурс для отопления Приморского района, а ТЭЦ получит возможность реализовать побочный продукт от производства электроэнергии. Учредителями ЗАО «Тепломагистраль» стали ВТБ (50%), банк «Санкт-Петербург» (24%) и ГУП «ТЭК» (26%). Впоследствии город вышел из состава акционеров. Однако в тариф на транспортировку тепла по трубе включили расходы на строительство и погашение кредита перед ВТБ, так что использовали ее лишь частично. Задолженность перед банком росла, и в 2015 году «Тепломагистраль» обратилась к городу с просьбой поднять тариф до таких значений, чтобы расплатиться с ВТБ до 2020 года.

