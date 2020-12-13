В Петербурге умер правозащитник Аркадий Чаплыгин. Тест на коронавирус ему сделать не успели

В Петербурге 12 декабря умер правозащитник, глава петербургской адвокатской коллегии «Призывник» Аркадий Чаплыгин. Об этом «Фонтанке» сообщил исполнительный директор движения «Открытая Россия» Андрей Пивоваров.

По его словам, Чаплыгин три дня болел коронавирусом дома, в пятницу он перестал отвечать на сообщения, в субботу близкие вскрыли дверь и обнаружили Чаплыгина мертвым.

Знакомые адвоката утверждают, что ему не успели сделать тест.

Аркадий Чаплыгин был главой петербургской адвокатской коллегии «Призывник». Он занимался военным правом с 1998 года, специализировался на спорах призывников и военных комиссий. Чаплыгин также занимался общественно-политической деятельностью: непродолжительное время возглавлял петербургское отделение «Партии прогресса» Алексея Навального, в 2016 году избирался в Государственную думу.