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Редкого гостя заметили на окраине Петербурга. Сорокопут мелодично булькает и накалывает на веточки птиц

Краснокнижный серый сорокопут, залетевший в Красносельский район Петербурга, не хотел фотографироваться, но бёрдвочер Ирина Морозова успела поймать его в объектив.

«Неспешно пролетев мимо, сел на небольшое дерево вдалеке. И не особо желая позировать, быстро улетел по своим хищным делам», — рассказывает Ирина Морозова 4 декабря в сообществе «Птицы СПб и России» «ВКонтакте».

Серый, он же большой, сорокопут или жулан — довольно крупная певчая птица, в длину достигает 23–28 см, размах крыльев — 35–39 см, вес — около 60–80 г. Сорокопут изредка встречается на окраинах Петербурга во время осенних и весенних перелётов, а некоторые особи здесь зимуют, охотясь на грызунов и мелких птиц. Иногда его не видно, но слышно. Песня самца состоит из коротких благозвучных трелей вперемежку с булькающими свистами, похожих на «ту-ту-крр-прии-прии» или «трр-турит…трр-турит…». Сорокопут также известен тем, что оставляет заначки (пойманных грызунов, птиц, ящериц) рядом с гнездом наколотыми на ветки или колючки. «На русском его еще называют палач, по-английски butcher (мясник). Когда пара жуланов выбирает место для гнезда, другие птицы улетают подальше от этих милашек», — рассказывают специалисты.

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Комментарии (5)

Cashmare
в слове бёрдвочер вместо "в" показалось "р". подумал, дразнитель медведей
pum//ka
А это как дворник или как школьник?
"Что ты такое...""
DimaDee
Бёрдвочер.... А, вроде в России живу.
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