Новый фильм Альмодовара с Тильдой Суинтон в главной роли покажут в кино

С 3 декабря в кинотетрах можно будет посмотреть «Человеческий голос» — новую и очень необычную работу испанского классика Педро Альмодовара. В основе сценария — пьеса француза Жана Кокто, множество раз экранизированная и поставленная в театре и на радио. Есть опера Франсиса Пуленка, написанная по ее мотивам, есть фильм Роберто Росселлини, отчасти основанный на драме Кокто. Наконец, есть каноническая радиопостановка BBC — и не одна.
Альмодовар монодраму Кокто превратил в полноценное шоу с главной дивой современного кино. Суинтон не просто играет одинокую женщину в ожидании возлюбленного — каждое слово и каждую строчку монолога она превращает в настоящее представление, для каждой фразы преображается.
Впрочем, другого никто от Альмодовара не ждет: режиссер как никто умеет снимать женщин и давать им возможность показать все свои способности, переживания, боль в полный рост.
16+
Иван Чувиляев