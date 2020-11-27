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Новый фильм Альмодовара с Тильдой Суинтон в главной роли покажут в кино

С 3 декабря в кинотетрах можно будет посмотреть «Человеческий голос» — новую и очень необычную работу испанского классика Педро Альмодовара. В основе сценария — пьеса француза Жана Кокто, множество раз экранизированная и поставленная в театре и на радио. Есть опера Франсиса Пуленка, написанная по ее мотивам, есть фильм Роберто Росселлини, отчасти основанный на драме Кокто. Наконец, есть каноническая радиопостановка BBC — и не одна.

Фото: скриншот трейлера фильма

Альмодовар монодраму Кокто превратил в полноценное шоу с главной дивой современного кино. Суинтон не просто играет одинокую женщину в ожидании возлюбленного — каждое слово и каждую строчку монолога она превращает в настоящее представление, для каждой фразы преображается.

Впрочем, другого никто от Альмодовара не ждет: режиссер как никто умеет снимать женщин и давать им возможность показать все свои способности, переживания, боль в полный рост.

16+

Иван Чувиляев

Фото: скриншот трейлера фильма

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