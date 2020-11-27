Фото: пресс-служба ПМЭФ / архив

Актуальное

Эрмитаж пустит посетителей на чердак над аркой Главного штаба

27 ноября, 15.00, 6+

В социальных сетях 27 ноября пройдёт трансляция открытия выставки «Эрмитаж в Главном штабе. 20 лет выставочной деятельности» — но уже на следующий день попасть на нее можно будет и в реальной жизни: в составе групповой экскурсии по сеансам. Часть экспозиции разместят на чердаке Главного штаба — прямо над знаменитой аркой! Посетители увидят ранее недоступное им пространство, где сохранились оригинальные деревянные конструкции и световые фонари XIX века, а также изучат документы из архива Эрмитажа и археологические находки XVIII–XX веков, обнаруженные на этой территории во время реставрационных работ. Пока что на сайте музея сроком окончания выставки значится декабрь будущего года.



Фабио Мастранджело пригласит на Гала-концерт своего имени

27 ноября, 19.00, 6+



Фото: с сайта musichallspb.ru

Маэстро Фабио Мастранджело исполняется 55 лет, и юбилей он отметит гала-концертом в руководимым им театре «Мюзик-холл». Трансляция вечера пройдёт в сети. Играет оркестр «Северная симфония», а на сцену выйдут обладатель двух Grammy, солист Мариинского театра Ильдар Абдразаков, Народный артист России Василий Герелло, гитарист Дмитрий Илларионов, пианист Станислав Чигадаев, солистка «Зазеркалья» Ольга Черемных и телеведущая Сати Спивакова.

Спектакль-обладатель «Золотой маски» привезли в БДТ

27 и 28 ноября, 19.00, 16+



Фото: скриншот с сайта mxat.ru

В этом году спектакль Дмитрия Крымова «Серёжа» получил «Золотую маску» за «Лучшую работу режиссёра» и за «Лучшую женскую роль» (Мария Смольникова), и теперь будет показан в БДТ. Работа была создана по мотивам «Анны Карениной» Льва Толстого, вот только зритель не увидит ни Левина, ни Кити: в центре истории оказывается сын героини — восьмилетний мальчик Серёжа.

Герои советской анимации встретятся на выставке



28 ноября, 6+



Фото: афиша из официальной группы «Союзмультфильма» / vk.com

«Бертгольд-центр» на этих выходных станет площадкой для выставки 60 рисунков классика советской мультипликации Леонида Шварцмана, который работал над мультфильмами «38 попугаев», «Котёнок по имени Гав», «Варежкой» и «Крокодилом Геной». Дополнением к основной экспозиции должен стать сайт, где выложены видеоинтервью с мастером и отрывки его картин.

Баста занимает «Ледовый»

27 и 28 ноября, 19.00, 16+



Фото: скриншот видео с YouTube

Баста приезжает в Петербург и задержится в «Ледовом» сразу на два дня. Чтобы не отменять концерт из-за новых антикоронавирусных правил проведения мероприятий, перед сценой поставили трибуну, ограничили заполняемость залов. Хотя всё выступление поклонникам придётся сидеть, программа должна быть яркой. Недавно рэп-исполнитель выпустил альбом «Баста 40», так что на концерте будут как абсолютно новые песни, так и классические композиции.

«Би-2» поют в Петербурге

27 и 28 ноября, 20.00, 6+



Фото: скриншот видео с YouTube



«Любимые песни и главные хиты» в город привезут и «Би-2». В этот уик-энд Шура и Лёва два дня подряд с симфоническим оркестром будут выступать в «Юбилейном» — и публика, опять-таки, будет слушать их сидя. Напомним, 25 ноября группа выпустила клип на песню «Бог проклятых».



Новое на сцене

Антоха МС прощается с осенью

27 ноября, 20.00, 16+

Антоха МС из Москвы приезжает в клуб «Морзе». Хип-хоп исполнитель даст камерный, «почти уже зимний концерт», выйдет на сцену с бэндом и новой программой.

«Бригадный подряд» зовёт отмечать юбилей

28 ноября, 20.00, 18+

В «Космонавте» на выходных выступает «Бригадный подряд». Группа отмечает своё 35-летие: музыканты успели побыть еще членами Ленинградского рок-клуба и участвовали в его фестивале на Зимнем стадионе в 1988 году. К слову, именно этот коллектив лидер «Гражданской обороны» Егор Летов в 1989 году назвал единственной настоящей панк-группой Ленинграда.

В БДТ поставят романы Пруста

28 — 29 ноября, 19.00 и 18.00,16+



репетиция спектакля «В поисках утраченного времени»



автор фото Стас Левшин / предоставлено театром





На второй сцене БДТ создают «театральный сериал о любви» по мотивам «В поисках утраченного времени» Марселя Пруста. Постановка по роману станет первой частью проекта «осовременивания» литературной классики «Четыре. Современная режиссура в Каменноостровском театре». Эпизод под названием «СверШ/Жение романа» зрителям впервые покажут 28 ноября. Некоторые факты из книги покажут на «интерактивной карте мира» и составят «инструкцию» по её восприятию. Режиссёр-постановщик Денис Хуснияров и драматург Ася Волошина решили вынести на сцену разные этапы жизни главного героя и рассказать три истории его любви.



В «Старике и море» покажут новых героев

28 — 29 ноября, 19.00, 12+

К классике обратились и ученики режиссера Анатолия Праудина и поставили спектакль по мотивам «Старика и моря». На первый план в новой инсценировке они вывели друга главного героя — мальчика Манолина.

Детей познакомят с царём Салтаном

28 и 29 ноября, 12.00 и 15.00, 6+



Фото: предоставлено театром



Семьям с маленькими детьми в этот уик-энд стоит обратить внимание на новую постановку ТЮЗа им. Брянцева. Главный герой спектакля окажется в мирах, придуманных Александром Пушкиным, и встретится с героями «Сказки о Царе Салтане». В постановке участвует квинтет музыкантов, а особое внимание авторы обращают на фольклорные мотивы классического произведения.

«Путешествие муравьишки» станет мюзиклом

28 ноября, 12.00 и 15.00, 6+

В театре «Зазеркалье» обратились к герою сказки Виталия Бианки «Путешествие муравьишки» и поставили одноимённый мюзикл. Авторы задумки — режиссёр Анна Снеговая и дирижёр Петр Максимов. В день премьеры историю детям покажут дважды.



Узнать новое

О народных трагедиях поговорят в Александринском

28 ноября, 14.00, 12+

Доцент Санкт-Петербургского государственного университета, фольклорист и антрополог Инна Веселова прочтет лекцию на Новой сцене Александринского театра и поговорит со слушателями о том, как в народной памяти в виде баек и легенд сохраняется «опыт бедствий» — от природных катастроф до репрессий, — и почему именно в такой форме передаётся из поколения в поколение.

Космос ждёт в библиотеке

28 ноября, 16.00, 6+

Узнать о том, как были сделаны первые снимки Луны и кто вообще первым взял с собой фотоаппарат на орбиту, детей и их родителей зовут на первом научно-популярном фестивале «Космос рядом 4.0» в Библиотеке имени братьев Стругацких. Посетители смогут присоединиться к творческим мастер-классам, сделать поделки по инструкции и послушать, как звучит терменвокс.

Истории Петербурга «оживят» в Маяковке

28 ноября, 12+

В библиотеке им. Маяковского пройдёт фестиваль «Новые книги о Петербурге». Тем, кто придёт лично, расскажут, как тематические издания помогают любителям проводить краеведческие расследования и восстанавливать истории старинных зданий, разговаривая с местными жителями. Тех, кто присоединится онлайн, ждёт лекция о блокадном дневнике жительницы Ленинграда Тани Вассоевич, а также рассказ о крепостных и вольнослужащих Фонтанного дома.



Учёные в баре обсудят детей и критику

28 ноября, 12.30, 12+

В заведении Social Club на улице Рубинштейна на выходных соберутся учёные, чтобы поделиться знаниями о том, как научить детей правильно сомневаться и развить у них критическое мышление. Тем, кто хочет присоединиться к обсуждению очно, придётся зарегистрироваться, остальные могут смотреть онлайн. Среди спикеров — физик Алексей Кавокин из СПбГУ, биолог и лектор ДК Льва Лурье Иван Квасов, химик Денис Байгозин из Президентского физматлицея № 239.



Фото: с сайта pixabay.com



Постпандемийное будущее — тема научного фестиваля

29 ноября, с 11.30, 16+

Интересующимся бизнесом и в психологией стоит не пропустить ещё один фестиваль «барных» лекций — Science Bar Hopping. Доцент ВШЭ и МГУ Антон Табах объяснит, чем экономический кризис отличается от любых остальных, руководитель лаборатории машинного интеллекта «Яндекса» Александр Крайнов поговорит об опасностях искусственного интеллекта, а биолог Александр Тышковский вместе с химиком Максимом Абакумовым расскажут о достижениях в области медицины. Смотреть можно и офлайн, и в сети.

Любителям классики

Придворного ювелира вспоминают в Эрмитаже

25 ноября 2020 — 14 марта 2021 года, 6+



Фото: с официального сайта Эрмитажа

В Эрмитаже — выставка работ Карла Фаберже, которые привезли из музеев Москвы, Петербурга, Петергофа, Павловска и Баден-Бадена. Экспозицию дополнили портретами членов императорской семьи, ведь о мастере на экспозиции говорят в первую очередь как о придворном ювелире.

На Васильевском — работы Билибина

27 ноября 2020 — 28 февраля 2021 года, 6+

Новая выставка в Музее-институте семьи Рерихов посвящена творчеству Ивана Билибина. Художник, иллюстрировавший народные и авторские сказки, входил в объединение «Мир искусства», участвовал в создании Общества возрождения художественной Руси. Посетители увидят работы разных творческих периодов автора. Рисунки специально для выставки собрали из частных коллекций, Русского музея, Пушкинского дома и Ивангородского музея.

Фото: афиша vk.com / roerich

Коллекционеры «соберутся» в KGallery

27 ноября 2020 — 17 января 2021, 6+

Живопись, графику и декоративно-прикладное искусство более чем из 30 частных собраний московских и ленинградских коллекционеров выставляют в пространстве KGallery. Акцент сделают на биографиях этих людей и расскажут посетителям о том, как те собирали произведения искусства и сотрудничали с государственными музеями.

На экранах

«Человек из Подольска» в кино расскажет о философии

С 26 ноября, 16+

Постановка театрального режиссёра Семёна Серзина «Человек из Подольска» стала фильмом и выходит на большие экраны. По сюжету, главный герой попадает в отделение полиции, где сотрудники внезапно начинают разговаривать с ним о вечном и искать смысл жизни в повседневных вещах.

Хичкок, Кубрик, Земекис — в «Авроре»

27 — 29 ноября, 18+

В «Авроре» в выходные показывают старые фильмы. В 21.40 27 ноября зрителей ждёт «Психо» Альфреда Хичкока, в 20.30 на следующий день — «С широко закрытыми глазами» Стэнли Кубрика, в воскресенье в 18.00 — «Форрест Гамп» Роберта Земекиса.



Антониони вновь на экране

29 ноября, 19.00, 16+

В «Родине» показывают «Фотоувеличение» Микеланджело Антониони. Это первая англоязычная работа режиссёра, за которую в 1967 году он получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля. Сюжет строится вокруг одного рабочего дня модного лондонского фотографа, который нечаянно снимает то, что не следовало.

Ольга Минеева, «Фонтанка.ру»

