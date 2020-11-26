автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив

После серии законов, которые стали следствием правок Конституции и все пока касались лишь самой власти и её полномочий, Госдума единогласно поддержала законопроект Владимира Путина, который вносит в Семейный кодекс «приоритет Конституции Российской Федерации». «Фонтанка» сама слышала, что представитель президента, увы, не смог ответить на вопрос: кто будет определять, что есть «основы нравственности» в современной России, и как понять подлинность «морально-нравственных ценностей».



Семейный кодекс — наш



Необходимость принятия законопроекта депутатам объяснял глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Он начал с истории традиционных семейных отношений в России. По мнению соавтора конституционных поправок Путина, история эта началась в 1918 году. Много чего важного случилось тогда в Отечестве, но, среди прочего, в сентябре появился первый семейный кодекс. Причем первый в мире.



«Кроме идеологических рассуждений в нем было несколько важных направлений, — рассказал Крашенинников. — Например, избавиться от беспорядочных половых связей, вызванных революцией и теорией «стакана воды» (отрицание любви и сведение отношений между мужчиной и женщиной к инстинктивной сексуальной потребности, без «условностей»: заняться сексом просто, как выпить стакан воды. — Прим. ред.).

Фото: с сайта duma.gov.ru

По мнению Крашенинникова, именно эта теория нанесла огромный ущерб и государству, и обществу. «Последствия отражались достаточно долго. Несколько десятилетий», — подсчитал представитель президента, но от конкретики воздержался.



Также, по мнению Крашенинникова, семейный кодекс позволил уравнять положения детей. «Упразднить такую унизительную категорию как «незаконнорожденный», — уточнил докладчик президентской инициативы.



Еще вслед за декретом об отделении церкви от государства в этом кодексе было многое посвящено изъятию у церкви функций регистрации актов гражданского состояния: смерти, рождения, брака, имён и так далее. Первый семейный кодекс просуществовал 9 лет. Потом были советские кодексы 1927 года, 1968 года.



С 1 марта 1996 года действует российский Семейный кодекс. «Хороший действующий кодекс. Хорошо подготовлен, — оценил Крашенинников. — Очень удачно, что была ратифицирована конвенция о правах ребёнка. И что он готовился вместе с гражданским кодексом».

Однако Россия не одна в целом мире. «Нездоровые тенденции» подмечает глава думского комитета по госстроительству в международном семейном законодательстве. Это детализация имущественных отношений и расширение круга брачных отношений. «В первую очередь, круга лиц», — первый раз намекнул Крашенинников на суть вопроса.



Как известно, и СССР, и РФ являются участницами многих конвенций и международных договоров по семейному праву. «И мы видим, что стали возникать разные понимания семьи, брака, доступа к частной жизни, — сообщил член фракции «Единая Россия». — Внося поправки в основной закон РФ и меняя Семейный кодекс, мы снимаем очень большую часть проблем, возникающих в этой сфере».



Загадочная семья

Павел Крашенинников честно обратил внимание депутатов: как ни пыталась рабочая группа, готовившая Семейный кодекс, определить, что такое семья, ни у кого не получилось. «Это сделать невозможно, — развел руками Крашенинников. — Как вы знаете, есть неполные семьи, а есть классические семьи. Есть какие-то другие отношения, когда бабушка с внуком живёт. Но наше законодательство пришло к такой правовой категории, как «член семьи». И у нас есть в жилищном законодательстве, гражданском о правах военнослужащих есть такое понятие, как «член семьи нанимателя», «член семьи военнослужащего», «член семьи погибшего военнослужащего». Из этого мы исходим». Так что «теорию стакана», возможно, побороть до конца законодателям не удастся. Семьи-то в законах нет.

А вот с браком разобраться оказалось гораздо проще. «В Конституции появилось понятие брака как союза мужчины и женщины. Норма была в Семейном кодексе, теперь она у нас в 73-й статье Конституции», — напомнил про то, что в 2020 году удалось перенести из федерального закона в главный.



Законодатель отметил, что «железного занавеса» в России нет, и семьи нет-нет да и возникают у российских граждан вместе с иностранными. И тут, по мнению представителя власти, крайне важна «стыковка нашего законодательства с национальными правопорядками других стран». Стыковка эта, судя по всему, заключается в том, что российские граждане предсказуемо должны соблюдать российское законодательство.

«Даже с теми странами, где существует регистрация однополых браков, с теми странами, которые являются, например, участниками римской конвенции по защите прав человека, где истолкование позволяет признавать вторые и третьи браки, мы, конечно, будем руководствоваться нашей Конституцией», — расстроил любителей многожёнства Крашенинников.

Отдельно глава ключевого комитета Госдумы объяснил коллегам, что новый закон призван гарантировать незыблемость российских морально-нравственных начал, закрепляя тем самым «приоритет государственной политики, приоритет интересов семьи и детства с сохранением традиционных подходов».



Церковь

Депутатам стоит отдать должное: не гей-браки и прочий «свальный грех» заинтересовали их в первую очередь. Перед тем, как принять решение, депутат «Справедливой России» Игорь Смоляков вспомнил, что в современной РПЦ есть силы, которые настаивают на возвращение им ряда функций, связанных с регистрацией таинства брака.

«Вы по-прежнему считаете, что только гражданская регистрация брака означает создание новой семьи? Вы против или за, чтобы в эти отношения вмешивалась РПЦ, или какие-либо иные конфессии, распространённые на территории РФ?» — уточнил Смоляков.

Фото: с сайта duma.gov.ru

«Я не говорил, что это было положительное решение, — опять вспомнил декрет 1918 года Павел Крашенинников. — Я считаю, что это принесло огромный ущерб наше стране». Даст ли новый закон какие-либо преференции церкви, Крашенинников уточнять не стал.

Биоматериал в надежных руках

Депутат КПРФ Ольга Алимова удивилась, зачем нужна «громоздкая конструкция» в виде отдельного закона, когда можно просто взять и выйти из международных договоров, которые не отвечают нашим нравственным ценностям.

Фото: с сайта duma.gov.ru

Павел Крашенинников сразу же привел «убийственный аргумент». «У нас же можно, чтобы дети рождались при помощи биологического материала. Так?» — спросил он, и сам ответил: «Не только у нас. Во всём мире. Но у нас есть анонимность этого. А есть страны, с которыми мы заключили соответствующие договоры, где есть норма, в соответствии с которой ребёнок, который вырос, имеет право знать всю эту информацию». Такие ситуации, пояснил Крашенинников, и противоречат «нашим основам нравственности». И из договора тут не выйти, а российским детям знать, что они из пробирки, не полагается, — это бездуховно.

По понятиям

Собственно, вопрос о терминах — какая же она, российская духовность, был задан последним. Еще один представитель коммунистов, Алексей Куринный, аккуратно и вежливо напомнил, что понятие «нравственность» — не юридическое, а оценочное. «Кто будет проводить эту самую оценку, что соответствует нравственности? А что не соответствует? — уточнил он. — Есть различия в понятии нравственности, в том числе межконфессиональные».



Фото: с сайта duma.gov.ru

«Мы не можем всё поместить в Конституцию, — удивил Крашенинников. — Я представляю лица тех, кто готовил Конституцию 1992–1993 года, если бы там было про однополые браки… Олега Емельяновича Кутафина, или Юрия Хамзатовича Калмыкова! Думаю, они бы просто побили за такие предложения».

Но ныне все уже не так. «Сейчас у нас признаются эти браки, — признался Крашенинников. — Они на самом деле есть. Были истории, когда в МФЦ регистрировали их. Привозили документы, договоры. К сожалению, такие истории были. Мы эти вопросы снимаем. Ну не можем мы всё вписать в Конституции — про многоженство. У нас и так Конституция наиболее часто упоминает семейную сферу. В 14 статьях, почти в каждой десятой упоминается семья. Это здорово. Но все вопросы указать не можем. Про этот биологический материал. Что же мы его будем куда-то дальше нести…» — подытожил Павел Крашенинников, складывая ладони «лодочкой» и почему-то показывая на себя.



Фото: с сайта duma.gov.ru

И вообще, успокоил Крашенинников депутатов, есть несколько решений Конституционного суда. Так что и все остальное уже — правовая категория, которая есть и в законодательстве, и практике. Представители третьей фракции «парламентской оппозиции», депутаты из фракции ЛДПР от вопросов воздержались.



Очевидно, что объяснений из пояснительной записки им хватило. «Упоминание в указанной статье помимо Конституции Российской Федерации основ правопорядка и нравственности продиктовано тем, что семейные отношения являются особой сферой правового регулирования, где доминирующее значение имеют морально-нравственные ценности», — расшифровывал непонятное документ за подписью Владимира Путина.

Фото: с сайта duma.gov.ru Фото: с сайта duma.gov.ru Фото: с сайта duma.gov.ru Фото: с сайта duma.gov.ru Фото: с сайта duma.gov.ru

Итог голосования, где никто не посмел выступить «против» или проигнорировать голосование, удивил даже спикера Вячеслава Володина, который поздравил коллегу по «Единой России» Крашенинникова, репликой доктора — пациенту после успешно проведённой процедуры.



«Видите, консенсус!» — улыбнулся спикер. Хорошо, что хотя бы у этого понятия есть свое четкое определение.

Фото: с сайта duma.gov.ru

Ранее на то, что голосование против президентских законопроектов, направленных на реализацию конституционных поправок Владимира Путина, это «странно», указал сенатор Андрей Клишас.



«Конечно, и мне кажется очень странным критиковать законопроект, который точно воспроизводит действующую редакцию Конституции. Странно критиковать законы после того, как большая часть избирателей страны проголосовала за текст конституционных поправок. На мой взгляд, все ответственные политики, которые думают о завтра, должны руководствоваться именно этим — результатами общероссийского голосования», — сказал второй главный соавтор президентских поправок в интервью «Фонтанке» после принятия закона о пожизненной неприкосновенности для бывших президентов РФ.



Николай Нелюбин, специально для «Фонтанки.ру»

