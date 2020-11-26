В Петербурге у шеф-повара ресторана Jerome изъяли права и Porsche. Возбуждено уголовное дело

Шеф-повар итальянского ресторана Jerome попал в переделку на Крестовском острове. После общения с полицией он остался без прав и без немецкого автомобиля.
Как стало известно «Фонтанке» 26 ноября, голубой Porsche остановили для проверки у дома 8 по Южной дороге. Инцидент произошел утром 18 ноября, но его отголоски всю неделю блуждают по полицейским коридорам. За рулем автомобиля в тот день находился 33-летний гражданин Италии Антонио Фреза. Он предъявил сотрудникам дорожной полиции права, выданные в 2016 году в Праге. Документ показался подозрительным, его изъяли для дальнейшей экспертизы. За Porsche итальянцу сесть не дали, автомобиль смогли забрать только доверители Фрезы.
Первичная экспертиза показала, что водительское удостоверение Фрезы изготовлено на цветном принтере. Дознание Петроградского УМВД возбудило уголовное дело по факту подделки документов. По данным «Фонтанки», фигурантов в деле пока нет. Полицейские намерены спросить у властей Чехии, выдавали ли они такой документ.
Антонио Фреза — шеф-повар и совладелец ресторана Jerome на Большой Морской улице. Заведение позиционирует себя как — нео-бистро авторской кухни. При встрече с полицейскими, итальянец, по информации «Фонтанки», ссылался на незнание русского языка. В недавнем интервью «Собаке» он радовался собственным навыкам. «У меня было очень тяжелое начало, в первую очередь из-за языка. Прикинь, человек из Италии, который не разговаривает на русском, ходит в магазин за молоком и не понимает разницу между сливками, молоком, кефиром… Потом потихоньку я начал учить русский. Я сразу почувствовал себя комфортно в России в плане отношений с людьми».
Связаться с Антонио Фрезой «Фонтанке» не удалось. Пиар-менеджер ресторана Jerome заявила, что все это фейк, в котором разбираться неинтересно: «Если у вас будут вопросы по ресторанным новостям, тогда обращайтесь».