В Петербурге у шеф-повара ресторана Jerome изъяли права и Porsche. Возбуждено уголовное дело

Как стало известно «Фонтанке» 26 ноября, голубой Porsche остановили для проверки у дома 8 по Южной дороге. Инцидент произошел утром 18 ноября, но его отголоски всю неделю блуждают по полицейским коридорам. За рулем автомобиля в тот день находился 33-летний гражданин Италии Антонио Фреза. Он предъявил сотрудникам дорожной полиции права, выданные в 2016 году в Праге. Документ показался подозрительным, его изъяли для дальнейшей экспертизы. За Porsche итальянцу сесть не дали, автомобиль смогли забрать только доверители Фрезы.

Шеф-повар итальянского ресторана Jerome попал в переделку на Крестовском острове. После общения с полицией он остался без прав и без немецкого автомобиля.

Первичная экспертиза показала, что водительское удостоверение Фрезы изготовлено на цветном принтере. Дознание Петроградского УМВД возбудило уголовное дело по факту подделки документов. По данным «Фонтанки», фигурантов в деле пока нет. Полицейские намерены спросить у властей Чехии, выдавали ли они такой документ.

Антонио Фреза — шеф-повар и совладелец ресторана Jerome на Большой Морской улице. Заведение позиционирует себя как — нео-бистро авторской кухни. При встрече с полицейскими, итальянец, по информации «Фонтанки», ссылался на незнание русского языка. В недавнем интервью «Собаке» он радовался собственным навыкам. «У меня было очень тяжелое начало, в первую очередь из-за языка. Прикинь, человек из Италии, который не разговаривает на русском, ходит в магазин за молоком и не понимает разницу между сливками, молоком, кефиром… Потом потихоньку я начал учить русский. Я сразу почувствовал себя комфортно в России в плане отношений с людьми».

Связаться с Антонио Фрезой «Фонтанке» не удалось. Пиар-менеджер ресторана Jerome заявила, что все это фейк, в котором разбираться неинтересно: «Если у вас будут вопросы по ресторанным новостям, тогда обращайтесь».