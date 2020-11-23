Не наше дело. Жене депутата прилетела земля у Невы на 100 млн с лесом

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив

Ленинградская область рискует стать первопроходцем в деле оформления в собственность частным лицом лесных угодий. В конце сентября утверждено постановление правительства РФ, благодаря которому владельцы многочисленных деревьев, выросших на их земельных участках, по бумагам проходящих в качестве сельскохозяйственной земли, могут узаконить лес. Эта проблема актуальна для активов, которыми настолько не занимаются хозяева, что на них вырастают ёлки и сосны.

Возможно, захочет узаконить свои отношения с государством и семья депутата посёлка имени Свердлова Всеволожского района, единоросса Николая Круглова. Согласно данным декларации его супруги, Светланы Кругловой, у неё есть участок земли площадью 5,5 га, расположенный рядом с деревней Кузьминка в поселении, где трудится её муж. До Невы отсюда 280 метров.

Фото: скриншот кадастра Фото: скриншот с сайта «Яндекс.Карты»

Однако, если взглянуть на карту, причём любую — хоть физическую, хоть кадастровую, — станет понятно, что участок представляет собой густой лес. При реальном приближении, если поднять над территорией квадрокоптер, будет ясно, что догадки эти не беспочвенны. Здесь сплошняком растут ели, берёзы, ольха, и, судя по их высоте, как минимум с 80-х годов прошлого века. Правда, официально это земля сельскохозяйственного назначения, а её кадастровая цена — 322 тысячи 300 рублей. Не ошибёмся, если скажем, что рыночная начинается от 100 миллионов рублей. Это сегодня, а если провести необходимые юридические процедуры и перевести в категорию под строительство, продать можно будет от 250 миллионов рублей. Выписка из ЕГРН подсказывает, что образован этот конкретный участок был из другого, побольше, площадью 18 га. В 2014 году был произведён раздел, и, согласно соглашению собственников о разделе земли, одним из владельцев и стала Светлана Круглова. Единственное, что смущает, — это история исходного надела, так сказать, прародителя этих объектов недвижимости. В выписках сказано, что это территория АОЗТ «Приневское». Правда, по словам местных, в частности врио главы администрации Свердлова Андрея Шорникова, по этому адресу совхоз никогда не существовал и не мог. Основная масса его полей была расположена в Новосаратовке и в первом микрорайоне Свердловского поселения.

О схеме, когда люди, погружённые во власть, оформляют землю так, что она становится летающей, 47news рассказывал неоднократно. Суть её в том, что при должных связях в Росреестре и в муниципалитете можно «привязать» участок, по бумагам расположенный в одном месте, к тому, что понравится. В уголовных делах, возбуждённых ранее в отношении первых лиц Кадастровой палаты, фигурировали другие совхозы — «Щегловский» и «Выборгский». При этом совсем не обязательно земельный банк делимого юридического лица уменьшается. Есть версия, что, в случае если собрать всё то, что было роздано подобным путём, получится территория, в два-три раза превышающая исходный условный вариант. Коллеги Николая Круглова утверждают, что он в неплохих отношениях с экс-начальником Управления архитектуры, муниципального имущества и земельных отношений Свердловского поселения Михаилом Мехедовым. По крайней мере, без его ведома подобные движения — когда лес превращается в частную собственность — вряд ли могли случиться. Журналист 47news обратился к Николаю Круглову за комментарием. Тем более на сегодняшний день муж с женой зарабатывают не слишком много, с 2016-го по 2019 год их совместный доход составил 2 миллиона 140 тысяч рублей. В качестве ответа он швырнул трубку. Более обстоятельный разговор вышел с его супругой.

— У вас в собственности участок стоимостью 100 миллионов рублей. Скажите, откуда у вас столько денег, чтобы купить такую недвижимость? — Заработала. — Поделитесь секретом, где? У вас нет такого бизнеса, чтобы суметь получить столько. — Почему это нет бизнеса? На мне записано… А вообще... почему я вам что-то должна объяснять? — Вы обществу должны. Его наверняка интересует, куда делся государственный лес. — Я обществу ничего не должна. Вот у правоохранительных органов будут вопросы, они их и зададут. И тоже бросила трубку. По данным информационной системы СПАРК, у Светланы Кругловой действительно есть компания — ООО «Трест 91». Эта фирма зарегистрирована во Всеволожске и занимается подготовкой строительной площадки. В 2012 году генеральным директором была дочь Алёна Круглова, а в 2016 году её сменила Светлана Круглова. Примечательно, что в качестве контактного указан личный номер Николая Круглова. Так уж получилось, что четыре контракта от государства пришлись у «Треста» на администрацию Свердлова. В 2017 году фирма получила четыре заказа на 13,8 миллиона рублей, среди них было строительство сетей газоснабжения, обустройство парковки, оказание услуг по очистке водоотводных канав и устройство тротуарной плитки. Согласно финансовой отчётности, фирма высокого дохода не приносит: в год получения контрактов прибыль была 1,9 миллиона рублей, а в последние годы и вовсе минус 250 тысяч рублей.

Кстати, подобная история в Свердлова уже была. Три года назад 47news уличил муниципалов в том, что лес перешёл в частные руки. Правда, тогда в дежурном, или скорее пожарном, порядке глава Кадастровой палаты Олег Михеев этот нюанс исправил. На свободе после этого он оставался ровно два месяца. Юлия Гильмшина, 47news