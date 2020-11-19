Фотография доставленного в отдел Круглова оказалась в распоряжении «Фонтанки» 19 ноября. Оперативники навестили его вечером 17-го числа на проспекте Наставников, внешний вид хозяина вопросов не вызвал, в отличие от домашнего арсенала. Пока сотрудники изымали мушкеты, порох, почти две сотни шпаг и кое-что из вещей, кузнец, реконструктор и фехтовальщик переоделся для поездки.

Задержание и последующий допрос в качестве подозреваемого фехтовальщика Дмитрия Круглова вышел за рамки обыденной процедуры. О противостоянии с южанами полицейским рассказывал закованный в наручники мушкетёр.

Внешний вид тех, кого ждут в полиции, не регламентируется, так что в отдел Круглова увезли в колоритном образе. В его сюртуке и треуголке знатоки могут опознать форму шведских мушкетёров в Северной войне.



19 ноября Красногвардейский райсуд отправил Круглова под домашний арест. Потерпевший Элхан в подробностях рассказал, как на собственном опыте познакомился с мастерством фехтовальщика, в узких кругах известного как Жером или Дункан мак-Мастер, а потом остался без телефона.



Знакомые мастера, с которыми пообщалась «Фонтанка», настаивают, что он не способен на разбой. Круглов, уверены они, если и мог ранить противников, то не нападая, а защищаясь.

