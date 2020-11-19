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Не вышел из образа. Задержанный за разбой Жером для поездки в тюрьму переоделся в мушкетёра

Задержание и последующий допрос в качестве подозреваемого фехтовальщика Дмитрия Круглова вышел за рамки обыденной процедуры. О противостоянии с южанами полицейским рассказывал закованный в наручники мушкетёр.

Фотография доставленного в отдел Круглова оказалась в распоряжении «Фонтанки» 19 ноября. Оперативники навестили его вечером 17-го числа на проспекте Наставников, внешний вид хозяина вопросов не вызвал, в отличие от домашнего арсенала. Пока сотрудники изымали мушкеты, порох, почти две сотни шпаг и кое-что из вещей, кузнец, реконструктор и фехтовальщик переоделся для поездки.

Дмитрий Круглов
Дмитрий КругловФото: «Фонтанка.ру»

Внешний вид тех, кого ждут в полиции, не регламентируется, так что в отдел Круглова увезли в колоритном образе. В его сюртуке и треуголке знатоки могут опознать форму шведских мушкетёров в Северной войне.

19 ноября Красногвардейский райсуд отправил Круглова под домашний арест. Потерпевший Элхан в подробностях рассказал, как на собственном опыте познакомился с мастерством фехтовальщика, в узких кругах известного как Жером или Дункан мак-Мастер, а потом остался без телефона.

Знакомые мастера, с которыми пообщалась «Фонтанка», настаивают, что он не способен на разбой. Круглов, уверены они, если и мог ранить противников, то не нападая, а защищаясь.

Дмитрий Круглов
Дмитрий КругловФото: «Фонтанка.ру»

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Комментарии (13)

Dim22
Мужик имеющий дома сотню шпаг , несколько мушкетов . Пошел на дело и совершил разбойное нападение на дружественный нам народ в кол-ве двух и незаконно завладел сотовыми телефонами по3р. штука.
Александр Смуров
Похоже и с полицией разбирался - смотрим недостаток пуговиц и как неправильно их застегнул.
Bot9324
Молодец! Вот реально молодец!
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