«Кризис подарил нам возможность примерить на себя все роли Жана-Клода Ван Дамма» В школу кино и театра возвращаются студенты

Несколько дней назад на карте проекта «Покупай у своих» появилась школа актерского мастерства для детей и взрослых. «Фонтанка» пообщалась с основателем и узнала, как организации удается продолжать занятия во время пандемии.

«Этот кризис, который для нас ещё не закончился, подарил нам возможность примерить на себя все роли Жана-Клода Ван Дамма, который в самом последнем моменте боя всегда поднимался и побеждал противника. Но главное — одерживал победу над собой, над своим кризисом безволия. Так и мы, предприниматели, хоть и творческие, по закону жанра должны вставать, несмотря ни на что, и становиться сильнее. Ведь если звёзды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно, — говорит Дмитрий Рудаков, мастер школы, актер и режиссер. — Первая волна коронавируса стала для нас неожиданностью. Никто не мог предвидеть, что произойдёт локаут. Было ощущение, что нас остановили на взлёте. Школа ещё очень молодая, нам 3 года. Но за время существования мы вышли на высокий уровень. Наши работы победили на 17 кинофестивалях. Так, фильм «Недетский дом», в съемках которого участвовала наша подростковая группа, показывали по всей России, а также в Италии и Индии.

В 2017-м мы начинали с маленькой группы в 7 человек и к 2020 выросли до 150 студентов, которые приходили к нам каждую неделю. Наш бизнес — семейный, мы в школе и дома на 100% вкладываемся в наш продукт. Я и моя супруга Ольга Шведова всю жизнь посвятили театру и кино. А идея создать школу, в будущем — большой культурно-образовательный центр, в котором будут расти настоящие таланты, начала воплощаться в жизнь». По словам Дмитрия, во время первой волны школа потеряла 80% обучающихся. За два месяца до локдауна основатели школы записали курс по работе на камеру онлайн. Во время карантина студентам были предложены бесплатные курсы, каждую неделю проводились занятия в ZOOM. «Через месяц режима самоизоляции мы потеряли 40% студентов. В онлайн мы продержались два месяца, мы обучали в основном публичными выступлениями на камеру, но, когда попытались провести тренинг по актерскому мастерству, осознали, что это неправильно. Нельзя научить актерскому онлайн. Это слишком живой процесс, нужно видеть студентов, в нужный момент подсказать, поправить, а в формате онлайн конференции многие тонкие вещи уже невозможны. Конечно, теорию на 20% дать можно, но практику, к сожалению, нет, — делится Дмитрий. — В итоге мы отменили онлайн и отпустили всех студентов в бессрочный отпуск. За это время, до сентября, мы потеряли ещё 40%. За время изоляции возникала мысль закрыть школу до лучших времён, но успехи нашей деятельности и наши оставшиеся с нами студенты не дали нам этого сделать».