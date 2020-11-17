«Максидом» и Leroy Merlin схлестнулись в борьбе за товарный знак

Борьба за клиентов между ретейлерами «Максидом» и «Леруа Мерлен» перешла в судебную плоскость. Как следует из картотеки суда по интеллектуальным правам, французский DIY-гигант вместе со своей «дочкой» «Про Восток» обратился с иском к российской компании с требованием признать актом недобросовестной конкуренции приобретение исключительных прав на два товарных знака — Maxipro и «Максипро». В качестве третьей стороны привлечен Роспатент, рассмотрение назначено на 14 декабря.

В пресс-службе «Леруа Мерлен» предпочли не комментировать суть своих претензий к «Максидому» до вынесения решения. Но, по всей видимости, компания считает себя истинным правообладателем указанных брендов. «Леруа Мерлен» через дочернее «Про Восток» развивает сервис для профессиональных клиентов под названием Maxipro. Помимо продажи товаров, компания оказывает услуги колеровки и распилки, а также проводит семинары и мастер-классы, следует из данных сайта maxipro.ru. Но прибыли это направление не приносит. По данным СПАРК, выручка площадки в 2019 году составила 559 млн рублей, убыток — 498 млн рублей.



Сервис был создан еще в 2018 году. Тогда же французский ретейлер попытался зарегистрировать в Роспатенте права на комбинированный товарный знак в бело-красно-серых тонах. Было ли использование схожего названия и фирменных цветов российского конкурента случайным или намеренным (логотип самого «Леруа Мерлен» оформлен в бело-черно-зеленых тонах), в пресс-службе компании не прокомментировали. Но, вероятно, сомнения возникли и у Роспатента. В 2019 году он признал право французской компании на использование брендов лишь по ограниченному перечню услуг — например, консалтинга и образования.

А вот «Максидом» был более удачлив. В апреле 2020 года Роспатент дал компании исключительные права на товарные знаки «Максипро» и Maxipro (словесные обозначения стандартным шрифтом), в том числе для оказания услуг розничной и оптовой торговли. Именно это разрешение и пытается оспорить «Леруа Мерлен», ссылаясь на свое первенство.

В «Максидоме» считают претензии необоснованными и предъявляют встречный упрек в недобросовестной конкуренции. Как рассказала «Фонтанке» член совета директоров ретейлера Мария Евневич, российская компания еще с 2017 года развивает программу лояльности под названием «Максипро». По сути, это тоже сервис для профессиональных клиентов, но если площадка «Леруа Мерлен» заточена на работу с юрлицами, то «Максидом» ориентируется в большей степени на прорабов, которые покупают товар мелкооптовыми партиями.



По словам Марии Евневич, «Максидом» запустил свой проект раньше конкурента, но активно не продвигал его. Одна из причин заключалась в необходимости доработать ИТ-платформу для перехода от дисконтной программы на бонусную, вторая — в невозможности как следует оформить права на товарные знаки. Дело в том, что обоих ретейлеров опередила небольшая московская фирма «ЦТО Макспро», которая, по данным СПАРК, специализируется на ремонте компьютеров. Ее согласие на то, чтобы «Максидом» использовал бренд «Максипро» в своей отрасли, было получено лишь в начале 2020 года, после чего ретейлер добился согласия и от Роспатента. Несмотря на то, что «Максидом» никак не рекламировал сервис, проект является живым, утверждает Мария Евневич: его клиентами являются почти 50 тысяч человек (примерно 2 % от общего числа покупателей). Оборот в 2019 году составил 1,1 млрд рублей.

В совпадения в «Максидоме» не верят и не исключают, что появление альтернативного сервиса было результатом промышленного шпионажа. Компания даже пыталась отговорить конкурента от использования идентичного товарного знака. «Как только «Леруа Мерлен» начал рекламировать свою площадку, нам стали звонить поставщики и спрашивать, мы это или не мы. В 2019 году мы обратились в головной офис группы компаний Adeo (владелец Leroy Merlin. — Прим. ред.) с просьбой разъяснить ситуацию, нам сообщили, что сходство было случайным, но какой-либо реакции не последовало», — говорит она.



После регистрации товарных знаков «Максидом» снова обратился к «Леруа Мерлен», рассчитывая мирно урегулировать вопрос, но представители французского ретейлера в переговоры не вступили, а затем обратились в суд с иском о признании действий российской компании актом недобросовестной конкуренции. «Максидом» в долгу не остался и оформил на себя знаки «Мерлинпро» и Merlinpro.

В компании рассчитывают, что суд по интеллектуальным правам расставит все точки над i. Если «Леруа Мерлен» продолжит использовать бренд, «Максидом» из-за возникшей путаницы может лишиться лояльных клиентов. «Люди пойдут к конкурентам, думая, что это мы. Потери могут составить десятки, а то и сотни миллионов рублей», — считает Мария Евневич.

Запуская b2b-направление (business to business, продажи для профессиональных клиентов. — Прим. ред.), ретейлеры часто используют иной бренд, нежели в розничных продажах, комментирует директор агентства INFOLine Иван Федяков. Но, по его мнению, случайное использование названия и цветов, сходных с айдентикой конкурента, вряд ли возможно. «В международном портфеле группы Adeo такого названия нет. Кроме того, совпадает не только начало слова, но и фирменные цвета. Между тем «Леруа Мерлен» устойчиво ассоциируется с зеленым цветом, их даже называют «зеленым змеем», — комментирует эксперт.



Пока объем рынка услуг для профессиональных покупателей невелик — 200–250 млрд рублей, причем четверть занимает специализированный ретейлер «СТД «Петрович». Для сравнения, весь розничный рынок товаров для дома и ремонта оценивается в 1,6 трлн рублей. «Но у этого сегмента есть огромный потенциал для роста. Мы видим устойчивый тренд на увеличение доли квартир с отделкой, да и сами люди чаще делегируют ремонт профессионалам», — комментирует Иван Федяков.

По мнению эксперта, в такой ситуации мировая между ретейлерами вряд ли возможна. «Очевидно, что «Леруа Мерлен» и «Максидом» будут биться до конца. В b2b -сегменте расположение магазина вторично — многие клиенты работают с доставкой, и на первое место выходит доверие к бренду и программа лояльности», — подчеркивает он.

Эксперты по патентным спорам не берутся предсказать, на чью сторону встанет суд по интеллектуальным правам. Действующее антимонопольное законодательство позволяет расценивать действия по приобретению прав на товарные знаки с позиций недобросовестной конкуренции, говорит Алексей Петров, патентный поверенный РФ, партнер компании Claims. Но «Леруа Мерлен» предстоит доказать не только осведомленность «Максидома» о более раннем использовании французской компанией обозначения «Максипро»/Maxipro, что подтверждало бы намерение российского ретейлера воспользоваться чужой репутацией, но также причинение убытков или риск их наступления и направленность действий «Максидома» на вытеснение конкурента с рынка соответствующих услуг, отмечает эксперт.

