автор фото Юрий Мартьянов/Коммерсантъ

В ночь с 13 на 14 ноября ушел Армен Джигарханян. Народному артисту СССР, режиссеру и педагогу, художественному руководителю собственного драмтеатра в Москве, а главное — одному из любимейших актеров страны было 85 лет.

Вместить все краски и черты, которыми обладал Армен Джигарханян (как в ролях, так и в жизни), в строки соболезнований тяжело — ушел актер, с героями которого страна пережила так много. И не одна страна. В своей телеграмме Владимир Путин назвал Джигарханяна «великим актёром, светлым, удивительно одарённым и обаятельным человеком». Премьер-министр Армении Никол Пашинян вспомнил свою встречу с актером в его московской квартире и, напомнив его роли, сказал, что он навсегда останется в истории «как исключительный образ интеллигента и армянина».



«Гордостью армянского народа», «гордостью русского народа» назвал актера его коллега и председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, добавив, что «если бы наш кинематограф был открыт миру, он стал бы и мировой звездой».

«От Армена всегда исходила какая-то мощь и масштаб, независимо от того, кого он играл, — написал он. — В его игре всегда была особая магия, казалось, что он заполняет все пространство, даже тогда, когда главные роли рядом исполняли другие артисты. Он был очень большим артистом, думаю, что в этом он был и сам уверен. Но в нем не было никакого бахвальства, он был мудрым и ироничным человеком, с фантастическим чувством юмора. Я обожал с ним вести бесконечные беседы. Они могли быть глубокомысленными или шутливыми, иногда мы говорили об искусстве. Если честно, для меня было не очень важно, о чем говорить с ним. Важно было находиться рядом, с ним рядом было радостно, с ним было душевно и весело, его шутки были мгновенны и остроумны».

«Выдающийся деятель культуры, большой мастер, Армен Борисович был настоящим творцом, разносторонне одаренным человеком, любившим жизнь и людей, бесконечно преданным делу, которому служил долгие годы», — говорится в телеграмме спикера Совфеда Валентины Матвиенко.



О связи творческого пути Армена Джигарханяна с Ленинградом-Петербургом сказал губернатор города Александр Беглов, назвав его большой удачей роли в картинах, снятых на «Ленфильме», и упомянув, что в Петербурге живут родные актера (единокровная сестра актера Марина Джигарханян — директор Музея искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков).

«Армен Борисович пользовался поистине всенародной любовью, — подчеркнул он. — Он блестяще сыграл множество ролей в театре, кино и на телевидении. На фильмах с его участием выросло не одно поколение в России, Армении и по всему миру. Его работы не оставляли равнодушными ни зрителей, ни самых строгих критиков».

А режиссер Владимир Бортко в беседе с Russia Today подытожил, что «умер не столько Джигарханян как человек, сколько очень много людей, которых он играл и которые стали такими же живыми, как и он».

Число сыгранных им ролей, характерных образов, лучше всего передала эпиграмма Валентина Гафта («Гораздо меньше на земле армян, чем фильмов, где сыграл Джигарханян») — ведь фильмов, где сыграл Джигарханян, — сотни. Его роли были яркими, запоминающимися — вне зависимости от объема. В 1960-е все запомнили его штабс-капитана Овечкина в «Новых приключениях неуловимых» и, позднее, «Короне российской империи». А уже вскоре были шантажист в «Следствие ведут ЗнаТоКи», «Бриллианты для диктатуры пролетариата».

Тембр его низкого голоса с хрипотцой и характерность приводили его в фильмы о криминальном мире не раз. Самым известным воплощением, наверное, стал главарь банды Горбатый из «Место встречи изменить нельзя».

Позднее был в том числе мафиози Козюльский из «Ширли-мырли».

А уже в 2000-х, конечно, вся страна смотрела «Бандитский Петербург», где он запомнился ролью Гургена.

Интересно, что и в фильмах для детей образ антигероя следовал за ним. Например, дети 1980-х точно помнят телефильм «Али-Баба и сорок разбойников», где он играл атамана Хасана.

А уж озвучка Джона Сильвера из полумультипликационного фильма «Остров сокровищ» и вовсе стала классикой подросткового кино.

Наверное, нет российского зрителя младше 40, который не вырос бы на мультфильмах, озвученных Джигарханяном. Помните волка из мультфильма «Жил-был пёс»?

А мультфильмы про поросенка Фунтика и дядюшку Мокуса, с которым он выступал в цирке?

Но не меньше запоминались и его комедийные роли. Среди них, например, — судья Кригс из «Здравствуйте, я ваша тетя».

Или неудачник-мафиозо Кац, который постоянно предлагает сдаться, — в картине «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди».

А как хороши были куплеты лакея Тристана в советской классике — «Собаке на сене»!

Но почему-то среди фильмов, которые чаще всего вспоминаются в первые часы после его ухода, — мелодрама «Когда наступает сентябрь».

Это одна из немногих именно главных ролей Джигарханяна — доброго и общительного дедушку, который учил внука на балконе жарить шашлык, и звал на него весь район Москвы — актер на самом деле играл, когда ему было только 40. Именно в этом образе в армянском городе Ахтала ему установили бронзовую статую.

Похороны народного артиста СССР состоятся 17 ноября на Ваганьковском кладбище.

«Фонтанка.ру»