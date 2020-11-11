Момент падения бетонной балки ограничителя высоты на автомобиль в Москве попал на камеру видеорегистратора. Конструкцию снес проезжавший под ней автобетоносмеситель. Водителю и пассажирам легковой машины повезло вовремя притормозить.

ДТП произошло на Рублево-Успенском шоссе, на пересечении с МКАД, около 14:40 10 ноября. Ограничитель высоты — балка из металлоконструкций, залитых бетоном, — упал на проезжавший под ним легковой автомобиль Hyundai Sonata. Сообщалось, что обрушение произошло во время ремонтных работ. Позднее в УГИБДД по Москве рассказали ТАСС, что с балкой столкнулся грузовик, после чего она упала на «Хёндэ».