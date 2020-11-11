Видеорегистратор раздавленного в Москве Hyundai заснял, как бетономешалка уронила на него балку ограничителя
Момент падения бетонной балки ограничителя высоты на автомобиль в Москве попал на камеру видеорегистратора. Конструкцию снес проезжавший под ней автобетоносмеситель. Водителю и пассажирам легковой машины повезло вовремя притормозить.
ДТП произошло на Рублево-Успенском шоссе, на пересечении с МКАД, около 14:40 10 ноября. Ограничитель высоты — балка из металлоконструкций, залитых бетоном, — упал на проезжавший под ним легковой автомобиль Hyundai Sonata. Сообщалось, что обрушение произошло во время ремонтных работ. Позднее в УГИБДД по Москве рассказали ТАСС, что с балкой столкнулся грузовик, после чего она упала на «Хёндэ».
Сегодня, 11 ноября, в соцсетях появилось видео момента обрушения, снятое видеорегистратором пострадавшей машины. На записи видно, как едущий по шоссе автобетоносмеситель задевает бетонную балку ограничителя миксером, она подпрыгивает, переламывается и падает на движущуюся следом легковую. Водитель явно успел немного притормозить, и балка раздавила только капот автомобиля. Водитель и его пассажиры не пострадали.
Телеканалу «Москва 24» водитель Hyundai Алексей рассказал, что с ним в машине ехали его родители и сын. Когда миксер задел балку, ему показалось, что от конструкции что-то упало, и он притормозил. «В принципе, наверное, это и спасло, что мы не заехали туда дальше», — отметил он. По словам мужчины, рухнувшая конструкция была залита недавно, и он предположил, что бетон не успел схватиться.