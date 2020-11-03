Раздевалки, шезлонги и волейбольные площадки. В Курортном районе представили проект благоустройства зеленогорского пляжа «Золотой»
Администрация Курортного района представила проект благоустройства пляжа «Золотой» в Зеленогорске. Там хотят установить кабины для переодевания, шезлонги и качели, сообщается на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте» 3 ноября.
На пляже планируют разместить несколько зон: с оборудованием для отдыха, «расслабляющей зоной», местом для занятий спортом и игровой площадкой.
Первую зону оснастят трехместными кабинами для переодевания и шезлонгами двух видов: сидячими и полулежачими. Также на пляже разместят навесы и дизайнерские скамейки, а в качестве покрытия будут использовать настил из террасной доски. В «расслабляющей зоне» появится пергола с качелями и скамейки в виде пуфиков, накрытые навесом. В зоне спорта построят 4 волейбольные площадки с судейскими вышками и установят оборудование для воркаута.
Также администрация района планирует обустроить находящийся сейчас на пляже административно-бытовой павильон: там разместят туалеты, уличный душ, «фонтаны» для мытья ног и комнаты для персонала.
Представленный проект можно оценить по 5-балльной шкале в онлайн-опросе и оставить комментарии. Мнения принимаются до 16 ноября.
До этого администрация Курортного района уже проводила онлайн-опрос среди жителей. С 15 апреля по 1 июня им предлагали выбрать одну из пяти территорий, где они хотели бы увидеть общественное пространство в первую очередь. За «Золотой» пляж в Зеленогорске тогда отдали 38,2% голосов — 1160 ответов.
Как уточнили в районной администрации, до конца года завершится проектирование пространства, к работам приступят в 2021-м.