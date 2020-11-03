Администрация Курортного района представила проект благоустройства пляжа «Золотой» в Зеленогорске. Там хотят установить кабины для переодевания, шезлонги и качели, сообщается на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте» 3 ноября.

Фото: предоставлено администрацией Курортного района Фото: предоставлено администрацией Курортного района Фото: предоставлено администрацией Курортного района Фото: предоставлено администрацией Курортного района Фото: предоставлено администрацией Курортного района Фото: предоставлено администрацией Курортного района Фото: предоставлено администрацией Курортного района Фото: предоставлено администрацией Курортного района Фото: предоставлено администрацией Курортного района Фото: предоставлено администрацией Курортного района Фото: предоставлено администрацией Курортного района

На пляже планируют разместить несколько зон: с оборудованием для отдыха, «расслабляющей зоной», местом для занятий спортом и игровой площадкой. Первую зону оснастят трехместными кабинами для переодевания и шезлонгами двух видов: сидячими и полулежачими. Также на пляже разместят навесы и дизайнерские скамейки, а в качестве покрытия будут использовать настил из террасной доски. В «расслабляющей зоне» появится пергола с качелями и скамейки в виде пуфиков, накрытые навесом. В зоне спорта построят 4 волейбольные площадки с судейскими вышками и установят оборудование для воркаута.

Также администрация района планирует обустроить находящийся сейчас на пляже административно-бытовой павильон: там разместят туалеты, уличный душ, «фонтаны» для мытья ног и комнаты для персонала. Представленный проект можно оценить по 5-балльной шкале в онлайн-опросе и оставить комментарии. Мнения принимаются до 16 ноября.